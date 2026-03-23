Desafuero de Alito Moreno se retomará tras Semana Santa: Morena

El análisis de la solicitud de desafuero de Alejandro "Alito" Moreno, presidente nacional del PRI, se retomará luego del receso que la Cámara de Diputados tomará por Semana Santa: así lo confirmó el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores (Morena), en declaraciones recabadas por El Universal.

En julio del año pasado, la Fiscalía de Campeche realizó dicha solicitud para que “Alito” Moreno sea juzgado por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos cuando fue gobernador de la entidad.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Qué se sabe del proceso para el desafuero de “Alito” Moreno del PRI?

"Se ha tenido que ir aplazando, pero la intención es que antes de que termine este periodo de sesiones, nosotros poder proponer al Pleno de la Cámara de Diputados ya una resolución. La solicitud todavía está firme y la Sección (Instructora) ya tiene los elementos para tomar una decisión, digamos, hay un proyecto que nosotros tenemos", dijo.

Dijo que la presentación del dictamen se aplazó para que no se mezcle con la discusión de las dos iniciativas de reforma electoral enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la Unión.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

¿Morena quiere vengarse del PRI con el desafuero de “Alito” Moreno?

De acuerdo con Flores, aunque tal vez se piense que el desafuero de “Alito” es una especie de venganza por parte de Morena, esto no es así ya que se trata de un tema meramente jurídico.

"En estos momentos estamos buscando ser un poco prudentes por el tema de la reforma electoral, es complicado porque se va a pensar que hay una venganza, una revancha, pues es un tema absolutamente jurídico, pero tiene todos los matices políticos. Nosotros estamos esperando que el denominado ‘Plan B’ salga rápido, lo que nos permitiría convocar a la Sección Instructora antes de que termine este periodo de sesiones", expresó Hugo Eric Flores.



JM