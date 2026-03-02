Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina: ¿Cuándo es el próximo pago para los beneficiarios?

Los depósitos correspondientes al bimestre enero–febrero de las Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez concluyeron el 27 de febrero, con entregas escalonadas según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Ambos programas otorgan apoyos bimestrales a estudiantes de escuelas públicas con el objetivo de reducir la deserción escolar y respaldar la continuidad académica . La Beca Rita Cetina está dirigida actualmente a alumnos de secundaria y ampliará su cobertura a primaria —con proyección a incluir preescolar—, mientras que la Benito Juárez beneficia a jóvenes de nivel medio superior.

¿Cuándo sería el siguiente depósito?

Con base en el esquema de pagos aplicado en meses anteriores, se prevé que el siguiente depósito se realice en abril de 2026, correspondiente al bimestre marzo–abril. El calendario oficial suele publicarse días antes del inicio de las dispersiones.

Para confirmar fechas y montos, las autoridades recomiendan consultar los canales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

¿Cómo verificar si ya cayó el pago?

Los beneficiarios pueden comprobar el depósito mediante :

Buscador de Estatus: ingresando la CURP en el portal oficial.

Línea telefónica: 800 900 2000, proporcionando los 16 dígitos de la tarjeta.

App del Banco del Bienestar: revisión directa de saldo.

Cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

Para este ciclo, los programas ampliarán su cobertura. En el caso de la Beca Benito Juárez, el registro se realizó del 16 al 27 de febrero. Por su parte, la Beca Rita Cetina abrirá inscripciones del 2 al 19 de marzo para estudiantes de primaria en escuelas públicas.

Las autoridades insisten en consultar únicamente fuentes oficiales para evitar información errónea sobre fechas de pago o procesos de inscripción.

SV