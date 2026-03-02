Beca Benito Juárez y Beca Rita Cetina: ¿Cuándo es el próximo pago para los beneficiarios?

Los depósitos correspondientes al bimestre enero–febrero de las Beca Rita Cetina y la Beca Benito Juárez concluyeron el 27 de febrero, con entregas escalonadas según la primera letra de la CURP de cada beneficiario.Ambos programas otorgan apoyos bimestrales a estudiantes de escuelas públicas con el objetivo de reducir la deserción escolar y respaldar la continuidad académica. La Beca Rita Cetina está dirigida actualmente a alumnos de secundaria y ampliará su cobertura a primaria —con proyección a incluir preescolar—, mientras que la Benito Juárez beneficia a jóvenes de nivel medio superior.Con base en el esquema de pagos aplicado en meses anteriores, se prevé que el siguiente depósito se realice en abril de 2026, correspondiente al bimestre marzo–abril. El calendario oficial suele publicarse días antes del inicio de las dispersiones.Para confirmar fechas y montos, las autoridades recomiendan consultar los canales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.Los beneficiarios pueden comprobar el depósito mediante:Para este ciclo, los programas ampliarán su cobertura. En el caso de la Beca Benito Juárez, el registro se realizó del 16 al 27 de febrero. Por su parte, la Beca Rita Cetina abrirá inscripciones del 2 al 19 de marzo para estudiantes de primaria en escuelas públicas.Las autoridades insisten en consultar únicamente fuentes oficiales para evitar información errónea sobre fechas de pago o procesos de inscripción.SV