Beca Rita Cetina y Beca Benito Juárez: Esto sabemos del calendario de pagos de abril 2026

El Gobierno de México alista la dispersión correspondiente al bimestre marzo-abril de 2026 para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina Gutiérrez y la Beca Benito Juárez, dos de los principales programas federales de apoyo económico a estudiantes de educación pública. De acuerdo con la información difundida por autoridades educativas, los depósitos podrían comenzar durante los primeros días de abril, bajo el esquema habitual de pago escalonado.

Ambos apoyos forman parte de la política social enfocada en garantizar la permanencia escolar y reducir la deserción, especialmente en sectores vulnerables. La dispersión se efectúa de manera directa a través de tarjetas del Banco del Bienestar, lo que permite que madres, padres o estudiantes reciban el recurso sin intermediarios.

¿Cuándo se depositará el pago de abril 2026?

El calendario preliminar establece que la entrega del recurso correspondiente al bimestre marzo-abril iniciará en la primera semana de abril y se extenderá hasta mediados del mes. Como en periodos anteriores, el orden de pago se organizará con base en la primera letra del apellido del beneficiario, con el objetivo de evitar saturaciones en sucursales bancarias.

En el caso de la Beca Rita Cetina Gutiérrez, dirigida principalmente a estudiantes de secundaria pública —con ampliación progresiva a otros niveles de educación básica— el monto bimestral ordinario es de 1,900 pesos por familia beneficiaria. En situaciones específicas, como incorporaciones recientes o pagos pendientes, podría realizarse una dispersión acumulada.

Por su parte, la Beca Benito Juárez está enfocada en jóvenes que cursan el nivel medio superior en escuelas públicas del país. El apoyo también se deposita de manera bimestral y forma parte de la estrategia federal para evitar que estudiantes abandonen el bachillerato por motivos económicos.

¿Cómo consultar la fecha exacta de depósito?

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios revisar el Buscador de Estatus disponible en la plataforma oficial del programa, donde es posible ingresar la CURP del estudiante para conocer la fecha exacta de pago y el estatus del apoyo. Asimismo, se puede verificar directamente en la aplicación del Banco del Bienestar o en cajeros automáticos una vez que inicie la dispersión.

Es importante señalar que el calendario detallado por letras se publica días antes del inicio formal de los depósitos . Por ello, se sugiere mantenerse atentos a los canales institucionales para evitar información falsa o confusiones en redes sociales.

