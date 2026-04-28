¿Cuándo acaba la tarifa preferencial del Tren Suburbano al AIFA?

Tras varios años de construcción el Tren Suburbano Buenavista-AIFA por fin está listo y fue inaugurado el pasado domingo 26 de abril de 2026. Este tren forma parte del Tren Felipe Ángeles Ciudad de México-Pachuca, un servicio ferroviario que recorre el tramo de Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Desde entonces se encuentra operando en su totalidad, se espera que la línea beneficie movilizará inicialmente a unos 57 mil pasajeros diarios, aunque el sistema cuenta con la capacidad técnica para transportar hasta 84 mil y 165 mil personas diariamente, y permitir la accesibilidad adecuada para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, siendo un medio cómodo y en menos tiempo para llegar al aeropuerto desde el centro de la ciudad.

La velocidad promedio en el Ramal es de 40 kilómetros por hora. El tiempo de recorrido del trayecto completo (es decir de Buenavista-AIFA) es de aproximadamente 50 minutos, la frecuencia actual de trenes es de cada 30 minutos, aunque se tiene como objetivo reducirla a 12 minutos. Actualmente se opera con cuatro de 10 trenes, y conecta Buenavista con el AIFA a través de 12 estaciones en total (10 intermedias)

¿Cuál es el costo de la tarifa del tren suburbano?

Durante su primer mes de operación el boleto tendrá un costo promocional de 45 pesos el trayecto completo de Buenavista-AIFA, o si se viaja desde cualquier estación del Ramal hacia el AIFA la tarifa promocional será de 11.50 pesos, con la misma vigencia de 30 días. Cuándo pase este tiempo se definirá el costo definitivo del boleto para el tren.

El método de pago es a través de la Tarjeta de Movilidad Integrada, para el transporte público de la CDMX. Es válida en Metro, Metrobús, RTP, Trolebús, Cablebús, Tren Ligero y Ecobici. Se recarga en taquillas y máquinas del Metro, Metrobús, o a través de la app App CDMX.

Horarios de servicio

De lunes a viernes opera de 05:00 a 24:00 horas; los sábados de 06:00 a 24:00 horas; y los domingos y días festivos de 07:00 a 24:00 horas.

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