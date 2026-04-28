Una vez al mes, la Lotería Nacional brinda una oportunidad para tentar a la suerte con el Sorteo Especial, uno de los eventos más esperados por los amantes del azar en México. En esta ocasión, la edición número 311 se celebra este martes 28 de abril de 2026 , generando expectativa entre miles de participantes que buscan llevarse el premio mayor y cambiar su destino con un solo número.

El Sorteo Especial se ha consolidado como una de las dinámicas más atractivas dentro del calendario de la Lotería Nacional, no sólo por los montos que ofrece, sino también por su carácter conmemorativo, que suele rendir homenaje a fechas, instituciones o acontecimientos relevantes. Esta combinación de tradición, historia y oportunidad económica ha contribuido a su creciente popularidad entre jugadores habituales y nuevos participantes.

Sorteo Especial 311: premio mayor, precio del cachito y cómo participar

El premio mayor que estará en juego este martes asciende a 27 millones de pesos, distribuidos en dos series, lo que incrementa las posibilidades de que más de un ganador pueda celebrar. Este monto representa una cifra significativa que atrae tanto a quienes compran cachitos de manera ocasional como a quienes siguen cada sorteo con disciplina.

Para participar, el proceso es sencillo y accesible. Los interesados pueden adquirir su cachito en expendios autorizados en todo el país o mediante la plataforma digital oficial. Con un costo de 60 pesos por fracción, el sorteo se presenta como una alternativa relativamente económica para aspirar a un premio millonario . Además, existe la opción de comprar la serie completa para aumentar las probabilidades de éxito.

El sorteo se llevará a cabo este martes a las 20:00 horas, momento en el que se revelarán los números ganadores. Como es tradición, los resultados podrán consultarse en distintos canales oficiales y medios de comunicación. Si decidiste participar, conviene tener a la mano tu boleto y verificar cuidadosamente los resultados.

Más allá del resultado, el Sorteo Especial mantiene viva una costumbre profundamente arraigada en la cultura mexicana: la ilusión de ganar y la emoción de participar.

Resultados del Sorteo Especial 311

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SV