Si tienes línea celular con BAIT u otro operador virtual, podrías registrar tu número sin entregar datos biométricos. La medida llega cuando faltan dos meses para evitar el bloqueo masivo de líneas no vinculadas al nuevo padrón telefónico en México.

Los usuarios de operadores móviles virtuales que usan la infraestructura de Altán Redes podrían librar uno de los requisitos más polémicos del nuevo padrón telefónico en México: entregar sus datos biométricos.

De acuerdo con información dirigida a los operadores clientes de la compañía, se aprobó que las vinculaciones presenciales omitan la llamada “prueba de vida”, siempre y cuando existan puntos físicos activos de venta o atención.

Altán Redes es una empresa mexicana de telecomunicaciones encargada de operar la llamada Red Compartida, una red mayorista de telefonía móvil e internet creada para ampliar la cobertura en México y aumentar la competencia entre operadores.

En términos prácticos, esto significa que miles de usuarios podrán registrar su línea celular presentando únicamente una identificación oficial con CURP, sin necesidad de escaneo facial u otros biométricos en registros remotos.

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¿Quiénes se benefician con la medida?

La decisión impacta directamente a los Operadores Móviles Virtuales (OMV) que contrataron con Altán Redes el sistema tecnológico para registrar líneas telefónicas. Entre los casos más visibles aparece BAIT, operador de Walmart, que cuenta con una amplia red de módulos y puntos de atención en tiendas físicas del país.

Esto le daría ventaja frente a otros competidores al facilitar el trámite en persona y reducir la fricción que ha frenado el avance del padrón. También se beneficiarían otros OMV que operan sobre la red compartida de Altán y que tengan presencia física para atender clientes.

¿Por qué cambia el proceso?

La modificación surge en medio de la resistencia de muchos usuarios a compartir información personal sensible. El registro remoto con biométricos se convirtió en uno de los principales obstáculos del nuevo padrón impulsado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). Altán propone una salida más simple: verificar identidad en sitio, con documento oficial y sin prueba biométrica.

Con ello, la empresa busca acelerar registros justo cuando el tiempo empieza a agotarse. La CRT fijó como plazo final el 30 de junio de 2026 para que todas las líneas móviles queden asociadas a una persona física o moral. Desde el 1 de julio de 2026, las líneas no registradas podrían ser desactivadas, según el calendario oficial informado por la autoridad.

Esto ha encendido alertas entre usuarios de Telcel, AT&T, Movistar, BAIT y otros operadores móviles en México.

El padrón avanza, pero no al ritmo esperado. Hasta el domingo 19 de abril, la autoridad reportaba 30.2 millones de líneas registradas, equivalente al 18.7% del total nacional. La cifra incluye líneas de pospago, cuyos datos ya estaban previamente vinculados por la naturaleza del servicio.

Sin embargo, el sistema enfrenta un reto enorme: necesita procesar cerca de un millón 900 mil líneas diarias para cumplir la meta restante. Además, el ritmo de inscripciones cayó 15% frente al arranque observado desde el 9 de enero. Según cifras difundidas por la CRT, la participación por validaciones exitosas se distribuye así:

AT&T: 29% del total registrado

BAIT: 28%

Telcel: 19%

Movistar: 16%

Estos porcentajes muestran que los operadores con mayor capacidad tecnológica y red comercial llevan ventaja en el proceso. Fuentes consultadas señalaron que Altán comunicó a los operadores que debían confirmar rápidamente si deseaban habilitar esta modalidad presencial. La empresa indicó que, dependiendo de las respuestas, realizaría ajustes técnicos en la URL y plataformas correspondientes para operar el nuevo esquema.

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No está claro todavía si esta decisión implicará cambios en precios o condiciones comerciales para los operadores que contrataron la suite tecnológica original.

¿Qué necesitas para registrar tu línea sin biométricos?

Si tu operador entra en esta modalidad, los requisitos serían simples:

Acudir a un punto físico activo de atención

Presentar identificación oficial vigente

Que el documento incluya la CURP

Solicitar la vinculación de la línea a tu identidad

La disponibilidad dependerá de cada compañía y de si acepta el esquema propuesto por Altán.

Para millones de personas, esta opción podría representar una salida rápida y menos invasiva. Muchos consumidores habían frenado el trámite por temor al manejo de datos personales sensibles. La posibilidad de hacerlo presencialmente y sin biométricos podría cambiar esa tendencia. También podría beneficiar especialmente a usuarios menos familiarizados con apps, selfies de validación o procesos digitales complejos.

Lo que viene en las próximas semanas

Con el reloj corriendo hacia junio, se espera que más operadores definan si adoptan esta ruta presencial.

Mientras tanto, la CRT ya lanzó campañas de promoción masiva para acelerar el registro nacional. La gran pregunta ahora es si eliminar el requisito biométrico en tiendas físicas bastará para destrabar uno de los procesos regulatorios más ambiciosos del mercado móvil mexicano. Para los usuarios, el mensaje es claro: revisar con su operador cuanto antes cómo registrar su línea puede evitar una desactivación futura.

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