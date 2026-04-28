Bloqueo naval de EU paraliza a Irán: 20 barcos atrapados hoy

Este martes el Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos informó que, como consecuencia del bloqueo naval aplicado contra Irán, cerca de veinte embarcaciones permanecen detenidas en el puerto de Chah Bahar, el único con salida directa al océano Índico y un punto estratégico para el comercio con naciones del sur y centro de Asia.

"Antes del bloqueo estadounidense a Irán, el puerto de Chah Bahar tenía un promedio de cinco barcos anclados diariamente. Hoy más de veinte embarcaciones permanecen varadas", informó el Comando Central en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Prior to the U.S. blockade on Iran, 5 ships were moored or anchored in the Iranian port of Chah Bahar on an average day. Today, more than 20 vessels remain in Chah Bahar as U.S. forces cut off economic trade going into and coming out of Iran during the ongoing blockade. pic.twitter.com/eE6vEgsQ8d— U.S. Central Command (@CENTCOM) April 28, 2026

Las fuerzas armadas estadounidenses agregaron que el bloqueo naval sobre los puertos iraníes, que se mantiene vigente desde el 13 de abril, ha "interrumpido" casi en su totalidad el comercio de la república Islámica.

El puerto de Chah Bahar es considerado estratégico por ser la única salida de Irán al océano Índico, lo que le permite mantener rutas comerciales sin depender del estrecho de Ormuz. Además, funciona como un corredor clave hacia Afganistán y Asia Central, facilitando el intercambio de mercancías en la región.

Esta mañana, el Comando Central interceptó en el mar Arábigo un buque comercial por sospechar que se dirigía a Irán, aunque lo soltaron tras determinar que no iba a un puerto de ese país.

EU se mantiene deteniendo buques de Irán en medio de incertidumbre sobre negociación

El lunes, el Comando Central informó de que un destructor de la Marina estadounidense detuvo al petrolero M/T Stream, de bandera iraní, lo que se suma a al menos dos cargueros de Irán capturados en semanas anteriores en operaciones de las fuerzas de EU.

El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes persiste mientras las conversaciones para alcanzar un acuerdo se mantienen estancadas, después de que fuera pospuesta una segunda ronda de negociaciones prevista el pasado fin de semana en Islamabad.

Funcionarios de la República Islámica han exigido a Washington terminar con el bloqueo de Ormuz como condición para el avance del diálogo sobre el fin del conflicto.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR