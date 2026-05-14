La administración de la Presidenta de México atraviesa su momento más crítico. De acuerdo con el análisis del periodista Carlos Loret de Mola, la percepción de una falta de autoridad se ha transformado en una realidad política que afecta desde la economía hasta las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Lo que comenzó como un estigma de "no mandar", hoy se traduce en una serie de rebeliones internas y presiones externas que mantienen al Ejecutivo bajo asedio.

El origen del desempoderamiento: La sombra de López Obrador

Según Loret de Mola, el debilitamiento de la figura presidencial no es un fenómeno reciente, sino un proceso que se gestó desde la etapa de transición . El periodista señala que la autonomía de la Mandataria fue comprometida antes de tomar posesión, cuando intentó calmar a los mercados tras la victoria electoral.

"López Obrador la citó en Palacio Nacional y la Presidenta electa salió con otra versión: la reforma iba e iba ya. Encima, López Obrador le nombró a la mitad del gabinete y le dejó como herencia maldita a su hijo en Morena".

Esta tutela inicial habría marcado el tono de un gobierno donde las decisiones clave parecen seguir dictadas por la agenda del expresidente, limitando el margen de maniobra de la actual titular del Ejecutivo.

Los "manotazos" fallidos y la rebelión de los aliados

A pesar de los intentos por establecer una línea de austeridad y control sobre la clase política de Morena, los resultados han sido infructuosos. Loret destaca que, tras la salida de AMLO, los cuadros morenistas desafiaron abiertamente las directrices de la Presidenta, exhibiendo lujos y vacaciones que contradicen el discurso oficial .

Asimismo, los intentos por deslindarse de la corrupción del sexenio anterior mediante investigaciones judiciales han terminado en retrocesos. El periodista subraya que casos como el del "huachicol fiscal" y la red de "La Barredora" no han derivado en sanciones reales para los implicados, sino en una protección que refuerza la percepción de debilidad.

"La orden de la Presidenta fue proteger al almirante Ojeda. Y Adán Augusto dejó de ser coordinador, pero sigue siendo el gran operador del Senado".

2026: Un año de asedio interno y externo

El panorama actual, descrito como un "descontrol total", se ha visto agravado por una serie de eventos que han golpeado la estabilidad del país en los últimos meses:

Derrotas legislativas: Por tercera ocasión, los aliados del PT y el PVEM rechazaron la reforma electoral, lo que Loret califica como una "humillación".

Conflicto diplomático: La protección al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, frente a las acusaciones de narcotráfico por parte de EE. UU., ha desatado una "metralla de filtraciones" desde Washington.

Inestabilidad económica: La reciente decisión de la calificadora S&P de poner la perspectiva de México en negativo se suma a una economía que, en palabras del columnista, "cruje".

La situación se complica con el descontento social por cambios imprevistos en el calendario escolar y la falta de preparación para el Mundial de Futbol, dejando a la Presidenta, según la visión de Loret, como la "piñata de todos" en un escenario donde parece haber perdido el timón del Estado.

Con información de Carlos Loret de Mola

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA