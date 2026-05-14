Tras visita de BTS, Sheinbaum invita al presidente de Corea del Sur a México

Luego de la visita del grupo BTS al Palacio Nacional, que generó un gran impacto entre las ARMYS, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó a su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, a visitar México.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este jueves que la Mandataria sostuvo una llamada telefónica con el presidente de la República de Corea, en la que coincidieron en profundizar “la excelente relación bilateral y la cooperación económica entre ambos países”.

De acuerdo con la dependencia encargada de dirigir la política exterior, actualmente encabezada por Roberto Velasco, durante la conversación ambos mandatarios destacaron la complementariedad entre México y Corea del Sur, así como el potencial para expandir el comercio, la inversión y el intercambio de puntos de vista sobre asuntos globales.

Sheinbaum agradece al presidente de Corea del Sur por visita de BTS

Durante la llamada, la Presidenta mexicana agradeció el apoyo brindado por Lee Jae-myung y sus gestiones para lograr que BTS pudiera saludar a más de 50 mil seguidoras y seguidores desde uno de los balcones del Palacio Nacional.

Tras haber recibido a la banda surcoreana BTS en la sede del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum informó que el grupo regresará al país en 2027.

El anuncio despertó especulaciones sobre un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México, una posibilidad que no fue descartada por la mandataria.

“Por lo pronto, lo que conseguimos es que regresen a México, eso ya es bastante porque no lo tenían contemplado. Entonces, regresan ahora a México en 2027. Y la otra parte, pues ya vamos a seguir gestionando si es factible o no, pero todavía no es una realidad”, indicó en conferencia de prensa la semana pasada.

Presidente de Corea del Sur visitará México este año

El presidente Lee Jae-myung agradeció y aceptó la invitación realizada por la Presidenta de México para efectuar una visita al país este mismo año.

Ambos gobiernos acordaron que los detalles y la fecha de la visita serán definidos a través de los canales diplomáticos correspondientes.

Corea del Sur es uno de los principales socios comerciales e inversionistas de México, con más de 2 mil empresas establecidas en el país, las cuales contribuyen al desarrollo económico y a la generación de empleos.

Desde la perspectiva diplomática, la visita de BTS es una muestra de los vínculos culturales que también acercan a ambos pueblos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

