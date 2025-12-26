La Ciudad de México, al igual que muchas zonas del país, incluyendo al Área Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, activaron fases de contingencia ambiental ante los altos índices de contaminación reportados por los lectores de particulas nocivas para la salud y el ambiente.

Ante estos reportes, te compartimos algunas medidas que deberás seguir durante esta contingencia, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

Contingencia ambiental en Ciudad de México

La CAMe informó que la Fase I de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México continuará activa debido a los altos índices de contaminación .

Las condiciones meteorológicas han favorecido la acumulación de contaminantes, impidiendo su dispersión y prolongando la mala calidad del aire, debido a lo cual, la CAMe determinó mantener las restricciones y recomendaciones establecidas por las autoridades ambientales, meditane las que se busca reducir la exposición de la población al aire contaminado y minimizar los riesgos a la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables.

Medidas para reducir la exposición al aire contaminado

Ante la activación de la contingencia ambiental, la CAMe ha emitido una serie de recomendaciones para disminuir el impacto de la contaminación en la salud de la población . Entre las principales medidas se encuentran:

Evitar actividades físicas, cívicas y recreativas al aire libre, especialmente entre las 13:00 y 19:00 horas.

Suspender cualquier evento al aire libre (eventos deportivos, espectáculos masivos y actividades culturales).

No fumar, especialmente en espacios cerrados, para evitar una mayor afectación respiratoria.

Reducir los viajes y optar por el trabajo a distancia, en la medida de lo posible.

Evitar el uso de productos con solventes, como aerosoles, pinturas o aromatizantes.

Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas para reducir la emisión de vapores contaminantes.

Mantenerse informado sobre la calidad del aire a través de la aplicación "Aire" y en redes sociales oficiales.

Recomendaciones para grupos vulnerables

Las personas más susceptibles a los efectos de la contaminación (niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares). Para proteger su salud, se recomienda:

Permanecer en interiores con ventanas cerradas cuando la calidad del aire sea muy mala.

Usar cubrebocas en exteriores para reducir la inhalación de partículas contaminantes.

Acudir al médico en caso de presentar síntomas como dificultad para respirar, irritación en los ojos o tos persistente.

