La Ciudad de México, al igual que muchas zonas del país, incluyendo al Área Metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, activaron fases de contingencia ambiental ante los altos índices de contaminación reportados por los lectores de particulas nocivas para la salud y el ambiente.Ante estos reportes, te compartimos algunas medidas que deberás seguir durante esta contingencia, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).La CAMe informó que la Fase I de contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México continuará activa debido a los altos índices de contaminación.Las condiciones meteorológicas han favorecido la acumulación de contaminantes, impidiendo su dispersión y prolongando la mala calidad del aire, debido a lo cual, la CAMe determinó mantener las restricciones y recomendaciones establecidas por las autoridades ambientales, meditane las que se busca reducir la exposición de la población al aire contaminado y minimizar los riesgos a la salud, especialmente entre los grupos más vulnerables.Ante la activación de la contingencia ambiental, la CAMe ha emitido una serie de recomendaciones para disminuir el impacto de la contaminación en la salud de la población. Entre las principales medidas se encuentran:Las personas más susceptibles a los efectos de la contaminación (niños, niñas, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares). Para proteger su salud, se recomienda:Con información de SUN.