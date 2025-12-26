Por fortuna, el nuevo frente frío que ingresará al país se localiza en Baja California, por lo que Guadalajara, así como el Área Metropolitana, no serán afectados por este fenómeno; sin embargo, la Perla Tapatía espera bajas tempertaruas, mientras que en algunas zonas de Jalisco se podrían presentar lluvias, según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Insituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM). Aquí los detalles.Un canal de baja presión y circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará lluvias en la península de Yucatán, el Golfo de México, centro, sur, este y noreste de México.Para el occidente del país, donde se encuentra Jalisco, se prevé tiempo estable, excepto por las temperaturas bajas al amanecer. Algunas zonas del estado esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros).Las temperaturas mínimas que esperan las zonas serranas y montañosas del estado van de 0 a 5 °C; mientras que las altas temperaturas que se podrán experimentar en gran parte del territorio irán desde los 35 y hasta 40 °C.La capital de Jalisco espera un día sin lluvia, con combinación de Sol y nubes. Se prevé ambiente ligeramente agradable en horas diurnas; fresco por la noche y hasta el amanecer.Según reportes de Meteored, Guadalajara espera una temperatura máxima de 25 ºC. A continuación más detalles de los horarios, las temperaturas y la sensación térmica que se prevé para este viernes 26 de diciembre de 2025.Con información de SMN, IAM y Meteored. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF