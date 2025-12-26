Por fortuna, el nuevo frente frío que ingresará al país se localiza en Baja California, por lo que Guadalajara, así como el Área Metropolitana, no serán afectados por este fenómeno ; sin embargo, la Perla Tapatía espera bajas tempertaruas, mientras que en algunas zonas de Jalisco se podrían presentar lluvias, según informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Insituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara (IAM). Aquí los detalles.

Las condiciones en el país

Un canal de baja presión y circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, generará lluvias en la península de Yucatán, el Golfo de México, centro, sur, este y noreste de México.

Clima de Jalisco

Para el occidente del país, donde se encuentra Jalisco, se prevé tiempo estable, excepto por las temperaturas bajas al amanecer. Algunas zonas del estado esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 milímetros) .

Zonas montañosas y serranas, las más frías

Las temperaturas mínimas que esperan las zonas serranas y montañosas del estado van de 0 a 5 °C; mientras que las altas temperaturas que se podrán experimentar en gran parte del territorio irán desde los 35 y hasta 40 °C.

El pronóstico para Guadalajara

La capital de Jalisco espera un día sin lluvia, con combinación de Sol y nubes. Se prevé ambiente ligeramente agradable en horas diurnas; fresco por la noche y hasta el amanecer.

Según reportes de Meteored, Guadalajara espera una temperatura máxima de 25 ºC . A continuación más detalles de los horarios, las temperaturas y la sensación térmica que se prevé para este viernes 26 de diciembre de 2025.

HORA CIELO TEMPERATURA SENSACIÓN TÉRMICA 08:00 horas Soleado 12 ºC 12 ºC 09:00 Soleado 14 ºC 14 ºC 10:00 Soleado 17 ºC 17 ºC 11:00 Soleado 20 ºC 20 ºC 12:00 Soleado 22 ºC 25 ºC 14:00 Nubes y claros 25 ºC 25 ºC 17:00 Nubes y claros 25 ºC 25 ºC 20:00 Nubes y claros 22 ºC 22 ºC 23:00 Cielo despejado 18 ºC 18 ºC

Con información de SMN, IAM y Meteored.

