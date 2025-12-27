Sábado, 27 de Diciembre 2025

Frente frío 24 y 25 mantendrán helado a gran parte de México

Para hoy, el frente frío núm. 24 se desplazará sobre el noroeste de México, según el Servicio Meteorológico Nacional

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Durante las primeras horas del lunes, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte y noreste de México, se desplazará rápidamente sobre el litoral del golfo de México. SUN / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este sábado 27 de diciembre sobre dos frentes fríos que mantendrán helado a gran parte del país. 

Para hoy, el frente frío núm. 24 se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada polar y el flujo de humedad del río atmosférico, mantendrán temperaturas bajas, fuertes rachas de viento, así como lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en el transcurso de la mañana en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sobre el centro y sureste de México y el ingreso de humedad de ambos océanos, mantendrán la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, en horas de la mañana en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca

Canal de baja presión en el oriente del país, una vaguada en altura en el golfo de México y la entrada de humedad del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, e intervalos de chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Durante el domingo y lunes, el ingreso de aire húmedo favorecido por una circulación ciclónica en el Pacífico nororiental y un río atmosférico, ocasionarán el incremento de precipitación en el noroeste del país, con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur a partir del martes.

Durante las primeras horas del lunes, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte y noreste de México, se desplazará rápidamente sobre el litoral del golfo de México originando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, con puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, asimismo, la masa de aire ártica que lo impulsa,  ocasionará marcado descenso de temperatura en los estados del norte, noreste, oriente y centro de México, así como evento de “Norte” intenso en las costas de Tamaulipas y Veracruz, condiciones que se propagaran hacia el resto del litoral e istmo y golfo de Tehuantepec. Además, se existen condiciones para la caída de nieve/aguanieve en zonas altas de Chihuahua, y lluvia engelante en zonas de Coahuila, durante la noche lunes y madrugada del martes.  

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

