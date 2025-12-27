El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este sábado 27 de diciembre sobre dos frentes fríos que mantendrán helado a gran parte del país.

Para hoy, el frente frío núm. 24 se desplazará sobre el noroeste de México , en interacción con una vaguada polar y el flujo de humedad del río atmosférico, mantendrán temperaturas bajas, fuertes rachas de viento, así como lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en el transcurso de la mañana en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sobre el centro y sureste de México y el ingreso de humedad de ambos océanos, mantendrán la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, en horas de la mañana en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca.

Canal de baja presión en el oriente del país, una vaguada en altura en el golfo de México y la entrada de humedad del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, e intervalos de chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 27 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Nuevo León, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Durante el domingo y lunes, el ingreso de aire húmedo favorecido por una circulación ciclónica en el Pacífico nororiental y un río atmosférico, ocasionarán el incremento de precipitación en el noroeste del país, con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur a partir del martes.

Durante las primeras horas del lunes, un nuevo frente frío ingresará sobre el norte y noreste de México, se desplazará rápidamente sobre el litoral del golfo de México originando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del país, con puntuales intensas en zonas de Veracruz, Tamaulipas, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, asimismo, la masa de aire ártica que lo impulsa, ocasionará marcado descenso de temperatura en los estados del norte, noreste, oriente y centro de México, así como evento de “Norte” intenso en las costas de Tamaulipas y Veracruz, condiciones que se propagaran hacia el resto del litoral e istmo y golfo de Tehuantepec. Además, se existen condiciones para la caída de nieve/aguanieve en zonas altas de Chihuahua, y lluvia engelante en zonas de Coahuila, durante la noche lunes y madrugada del martes.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

