Este 26 de diciembre, al territorio mexicano ingresará el frente frío número 24 por la parte norte del país, por lo que algunos estados de aquella región se verán afectados con descenso de temperaturas y lluvias. Aquí los detalles con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).El nuevo frente frío, el 24, ingresará a Baja California y, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán descenso de temperatura en el noroeste del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes en aquella entidad.Otros estados se verán afectados por lluvias y chubascos: Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Asimismo, existirán condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de aquellos estados.Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.Un canal de baja presión en el centro del país, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dicha región; con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.