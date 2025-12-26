Este 26 de diciembre, al territorio mexicano ingresará el frente frío número 24 por la parte norte del país, por lo que algunos estados de aquella región se verán afectados con descenso de temperaturas y lluvias. Aquí los detalles con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Bienvenido frente frío 24

El nuevo frente frío, el 24, ingresará a Baja California y, en combinación con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán descenso de temperatura en el noroeste del territorio nacional, así como lluvias puntuales fuertes en aquella entidad .

Otros estados se verán afectados por lluvias y chubascos: Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. Asimismo, existirán condiciones propicias para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de aquellos estados.

Las condiciones en el sureste mexicano

Un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una vaguada en altura y con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera en el golfo de México, originarán lluvias fuertes a muy fuertes en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco .

Centro de México

Un canal de baja presión en el centro del país, aunado a inestabilidad atmosférica y al ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos en dicha región; con lluvias puntuales fuertes en Guerrero .

Lluvias en México este 26 de diciembre de 2025

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas y Oaxaca.

: Chiapas y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California, Guerrero, Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Tabasco.

: Baja California, Guerrero, Veracruz (Las Montañas, Capital y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Valle Serdán) y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California Sur, Sonora, Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo.

: Baja California Sur, Sonora, Veracruz (Totonaca, Sotavento, Papaloapan y Los Tuxtlas), Estado de México, Morelos, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Nautla), San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Michoacán, Colima y Jalisco.

Temperaturas máximas en México este 26 de diciembre de 2025

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo).

: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa) y Chiapas (istmo). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas en México este 26 de diciembre de 2025

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas : zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas : zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

: zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C : zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

