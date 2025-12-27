El invierno comienza a mostrar sus postales nevadas en México. Esta es la más reciente:

Durante la noche del jueves y la mañana de este viernes se registró la primera caída de nieve en el Cofre de Perote , una montaña cercana a la ciudad de Xalapa, capital de Veracruz.

Fue en las partes altas donde hubo una fuerte caída de nieve, lo que provocó un descenso de la temperatura en toda la zona.

La jefa de Hidrometeorología de la Conagua Centro-Golfo, Jessica Luna Lagunes, reportó el fenómeno meteorológico en el Cofre de Perote, la octava montaña más alta de México .

La especialista recomendó a la población evitar subir a la zona, especialmente niños, personas adultas mayores y personas con padecimientos crónicos, como hipertensión.

Y es que advirtió que las bajas temperaturas y la altitud pueden representar un riesgo para la salud.

En tanto, la Secretaría de Protección Civil Estatal alertó del paso de un frente frío entre el lunes y martes de la siguiente semana, ocasionando lluvias significativas en varias regiones del estado de Veracruz.

El potencial de lluvias y tormentas fuertes a muy fuertes (actividad eléctrica, ráfagas de viento y en ocasiones torbellinos) aumentará especialmente entre el lunes al martes 30 de diciembre.

Más frío para el país

Para hoy, el frente frío núm. 24 se desplazará sobre el noroeste de México, en interacción con una vaguada polar y el flujo de humedad del río atmosférico, mantendrán temperaturas bajas, fuertes rachas de viento, así como lluvias y chubascos en el noroeste y norte del país, además de probabilidad de nieve o aguanieve en el transcurso de la mañana en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste de México, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el sobre el centro y sureste de México y el ingreso de humedad de ambos océanos, mantendrán la probabilidad de caída de nieve o aguanieve, en horas de la mañana en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl, Iztaccíhuatl y Nevado de Toluca .

Canal de baja presión en el oriente del país, una vaguada en altura en el golfo de México y la entrada de humedad del océano Pacífico, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo, e intervalos de chubascos en Jalisco, Colima y Michoacán.

OA