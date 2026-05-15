Hoy inicia de manera oficial la temporada de huracanes 2026 en la cuenca del Pacífico mexicano. Sobre eso, hace tiempo se divulgó la lista de los nombres que se asignarán a los ciclones tropicales que se formen este año, y ante los que vale la pena tomar medidas necesarias solo por si acaso.

Aunque no existe una fecha exacta que marque el inicio de las lluvias, de manera oficial la temporada arranca el 15 de mayo en el litoral del Pacífico mexicano, mientras que en el Atlántico comienza el 1 de junio. En ambos litorales, el periodo concluye el 30 de noviembre.

Estas fechas sirven, principalmente, para la gestión del agua, la agricultura y la protección civil.

El pasado 27 de abril, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó su pronóstico para la temporada, y según señala el texto, en lo que refiere a la actividad ciclónica, s e pronostica un dinamismo superior al promedio en el océano Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé una actividad cercana o inferior a lo normal. Este comportamiento responde directamente al desarrollo del fenómeno "El Niño".

No obstante, se enfatizó que un pronóstico por debajo del promedio en el Atlántico no elimina el riesgo, ya que el impacto de un solo ciclón en el territorio nacional puede generar afectaciones severas.

En el Pacífico se estima la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre: de 9 a 10 serían tormentas tropicales, de 5 a 6 huracanes de categorías 1 o 2, y de 4 a 5 huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5). Por su parte, en el océano Atlántico se espera el desarrollo de entre 11 y 15 sistemas con nombre: de 7 a 8 tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes de categorías 1 o 2, y 1 o 2 huracanes mayores.

¿Cuándo se le asigna nombre a un ciclón en la temporada de huracanes?

Un fenómeno meteorológico recibe un nombre cuando alcanza la categoría de tormenta tropical, es decir, cuando presenta vientos sostenidos de al menos 63 kilómetros por hora.

La asignación de nombres es responsabilidad de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que utiliza listas predefinidas en orden alfabético para cada temporada, y que se van rotando cada seis años.

Los nombres pueden ser retirados si un ciclón causa daños importantes. Un ejemplo reciente fue dado a conocer el pasado 4 de marzo, cuando se anunció que "Melissa" fue eliminado de la lista tras los daños registrados en el Caribe en octubre de 2025. En su lugar, se incorporó el nombre "Molly".

Lista de nombres para ciclones 2026 en el Pacífico

Para el océano Pacífico, la lista de nombres que se utilizará en 2026 es la siguiente:

"Amanda"

"Boris"

"Cristina"

"Douglas"

"Elida"

"Fausto"

"Geneviev"

"Hernan"

"Iselle"

"Julio"

"Karina"

"Lowell"

"Marie"

"Norbert"

"Odalys"

"Polo"

"Rachel"

"Simon"

"Trudy"

"Vance"

"Winnie"

"Xavier"

"Yolanda"

"Zeke"

¿Por qué se le pone nombre a los ciclones?

Los nombres de las listas que se utilizan para llamar a los ciclones permiten identificar de manera clara a cada sistema tropical, facilitar su seguimiento y mejorar la comunicación de alertas a la población.

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