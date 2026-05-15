Anuncian que 2027 será el año más caluroso de toda la historia y estos son los motivos

La temporada de calor se ha intensificado en este año y parece ser que este no dará tregua, pues de acuerdo con expertos, el próximo 2027 será el año más caluroso de toda la historia. Este clima extremo gira en torno a una serie de cambios climáticos que se esperaban, pero hasta 2035, según informes de The New York Times. ¿Qué es lo que está ocurriendo para que este fenómeno climatológico se adelante?

Se avecina el año más caluroso por el fenómeno de El Niño

Estas temperaturas extremas se deben al fenómeno de El Niño, que, de acuerdo con los pronósticos, se prevé para este año. El New York advierte que El Niño dará al menos un breve adelanto de un mundo más caluroso y caótico que se esperaba ver hasta dentro de casi una década.

¿Por qué el fenómeno de El Niño advierte ser intenso?

El Wallace-Wells alerta que El Niño que se desarrolla en el Pacífico quizás sea el más peligroso desde antes y después de que se empezó a estudiarlo. Entre las principales consecuencias de este fenómeno climático se encuentran desde la lluvia y los huracanes, hasta altas temperaturas y sequías en el norte del continente americano, el Caribe e incluso más allá, como Asia y África.

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¿Qué es el fenómeno de El Niño?

De acuerdo con las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), El Niño es un fenómeno climático natural en el que las aguas de la superficie sufren un calentamiento anómalo y provocan cambios en las pautas meteorológicas en todo el mundo.

Esto sucede en el Pacífico central y oriental; en promedio sucede entre cada dos y siete años y suele durar de nueve a 12 meses.

El Niño es un fenómeno climático natural en el que las aguas de la superficie sufren un calentamiento anómalo. UNSPLASH / I. BANDURA

Consecuencias ambientales de El Niño

Entre los graves efectos de El Niño están:

Aumento de las temperaturas globales

Sequías o fuertes lluvias en algunas regiones

Pérdida de bosques tropicales

Condiciones favorables para la formación de incendios forestales

Deshielo acelerado de los casquetes polares

Blanqueamiento y mortandad en los corales

Con información de la Universidad Autónoma de México (UNAM).

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