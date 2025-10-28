Concluyen construcción de carretera que comunica Durango y Sinaloa

Este martes 28 de octubre, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que se concluyó la construcción de la carretera San Ignacio-Tayoltita , como parte del Plan Nacional de Infraestructura 2025-2030. Se espera que esta nueva comunicación genere mayor seguridad y conectividad.

A través de un comunicado en la página oficial de la SICT, se dio a conocer que se construyó esta nueva carretera, que comunica a los estados de Durango y Sinaloa , con el objetivo de impulsar la actividad económica entre ambas entidades y sus respectivas localidades, las cuales suman más de cinco.

Este proyecto, según el secretario, beneficiará a más de 11 mil habitantes de estos estados e impulsará el turismo nacional. Esta vialidad tuvo una inversión de 3 mil 170 millones de pesos; cuenta con dos carriles -uno por sentido- a lo largo de 96 kilómetros.

La nueva carreta cuenta con 14 puentes, tres viaductos y un túnel de 515 metros conocido como “ El Duranguense ”. Según dio a conocer la secretaría, la construcción de esta vialidad inició en 2019 y su ejecución generó más de 24 mil empleos directos e indirectos.

La secretaría afirmó que esta construcción vial reducirá a 10 horas el tiempo de recorrido desde la cabecera municipal de San Ignacio, en Sinaloa, al poblado de Tayoltita, en Durango, y facilitará el transporte de bienes y productos agrícolas, ganaderos y mineros.

También mejora la comunicación y fortalece el desarrollo económico de las comunidades de San Juan, Vado Hondo, Tepehuajes, Tenchoquelite, Los Brasiles y El Limoncito en el estado de Sinaloa, y de Tayoltita en el estado de Durango.

