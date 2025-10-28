Bloqueos en Jalisco: ¿cuáles son las exigencias de los agricultores?

Productores de maíz de diferentes estados del país comenzaron a manifestarse desde la mañana del pasado lunes 27 de octubre para exigir al gobierno federal un aumento en el pago de la tonelada del grano.

Antes del mediodía, el Gobierno del Estado de Jalisco, representado por Salvador Zamora Zamora , propuso un fondo extraordinario de 150 millones de pesos para apoyar a los productores de maíz. Explicó que este fondo se juntaría con los recursos que se obtengan por parte de la Secretaría de Agricultura del gobierno federal (Sader) .

" La demanda de los productores es por las reglas de operación son inalcanzables para la mayoría de [ellos], ya que tienen una limitante de 5 hectáreas y 35 toneladas para tener este precio de garantía en lo que comercia en lo que comercializa DICONSAS, sin embargo, hay millones de toneladas que salen a la venta en la cosecha primavera o verano particularmente en estados del Bajío, como es Guanajuato, Michoacán y desde luego Jalisco, que es el segundo productor más importante de maíz a nivel nacional y el primero de esta de este ciclo de cosecha ", añadió Salvador Zamora.

A pesar de la presencia de representantes del gobierno federal y local en la atención a las demandas de los manifestantes, alrededor de las 14:40 horas comenzó el cierre de las carreteras principales del estado de Jalisco, mismo que hasta hoy se mantiene en las siguientes vialidades:

Km 40 Carretera Guadalajara–Colima

Autopista 90 caseta de Ocotlán

Carretera 15 Guadalajara-Nogales, a la altura del Technology Park

Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán, a la altura de Av. Universidad 2000

Carretera La Barca-Atotonilco el Alto (Vías del ferrocarril)

Autopista 15 D caseta de Zapotlán del Rey (Autopista México–Guadalajara)

Autopista 80D Guadalajara-Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera 80 Guadalajara-Los Altos (Monumento al huevo Tepatitlán)

Carretera 15 Guadalajara-Nogales en el crucero de Nextipac

Carretera Tala-Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)

Estos cierres ocurren luego de que no se llegara a un acuerdo entre productos y funcionarios del gobierno federal en la Ciudad de México.

¿Qué es lo que demandan los maiceros que mantienen bloqueos en carreteras?

Los agricultores explicaron que la autoridad federal les ofreció 6 mil 50 pesos y ellos demandan 7 mil 200 pesos, y que dichos cierres serían indefinidos hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte del gobierno federal . Los maiceros pidieron una disculpa a la población por las afectaciones que esta manifestación les pudiera ocasionar. Señalaron que dejarán espacio para que pasen vehículos de emergencia, niños y adultos mayores.

A partir del bloqueo, Ricardo Hernández, productor de maíz , informó que ya había concentración de productores en municipios como Ocotlán, La Barca, Atotonilco, Degollado y Arandas .

El cierre de las vialidades continuó toda la noche, madrugada y mañana de este 28 de octubre. Con ello, se cumplen casi 20 horas de manifestación por parte de los productores de maíz.

