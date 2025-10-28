Este día, en punto de las 09:30 horas, pasajeros de un camión turístico denunciaron en redes sociales que cumplieron 24 horas atrapados en el tráfico de una carretera de Jalisco debido al bloqueo que mantienen maiceros de distintos estados de la República Mexicana.

" Estamos en el autobús [...] que viene de la Ciudad de México hacia Morelia y estamos detenidos en la caseta de Zinapécuaro [...] Estamos en un estado de desesperación " afirmó la usuaria del transporte que aparece en el video.

La misma mujer declaró que estaban cansados y estaban a la espera de que las autoridades no se olviden de todas las personas que están varadas en el camino. Dijo además que los pasajeros se habían organizado para que una comitiva se acercara a la caseta y comprara alimentos y bebidas para todas y todos los afectados del autobús.

Pasajeros murmuran acuerdo y frustración en el video comapartido en X, enfatizando la falta de atención oficial. ESPECIAL / X

¿Qué sucede en las carreteras de Jalisco?

Maiceros de Jalisco, Sinaloa, Michoacán, Colima, Guanajuato, Guerrero y Morelos mantienen diversos bloqueos en las carreteras principales del estado. Los agricultores explicaron que la autoridad federal les ofreció 6 mil 50 pesos por la tonelada de maíz y ellos demandan 7 mil 200 pesos. Actualmente, el grano se les paga a 5 mil pesos.

Los manifestantes agrícolas declararon que los cierres serían indefinidos hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte del gobierno federal. Los maiceros pidieron una disculpa a la población por las afectaciones que esta manifestación les pudiera ocasionar. Señalaron que dejarán espacio para que pasen vehículos de emergencia, niños y adultos mayores.

El pasado 27 de octubre, alrededor de las 14:40 horas, comenzó el cierre de las carreteras principales del estado de Jalisco, mismo que hasta hoy se mantiene en las siguientes vialidades:

Km 40 Carretera Guadalajara–Colima

Autopista 90 caseta de Ocotlán

Carretera 15 Guadalajara-Nogales, a la altura del Technology Park

Carretera 35 Guadalajara–Ocotlán, a la altura de Av. Universidad 2000

Carretera La Barca-Atotonilco el Alto (Vías del ferrocarril)

Autopista 15 D caseta de Zapotlán del Rey (Autopista México–Guadalajara)

Autopista 80D Guadalajara-Lagos de Moreno (Caseta de Tepatitlán)

Carretera 80 Guadalajara-Los Altos (Monumento al huevo Tepatitlán)

Carretera 15 Guadalajara-Nogales en el crucero de Nextipac

Carretera Tala-Santa Cruz de las Flores (Laboratorios Pisa)

