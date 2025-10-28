Gobierno brindará protección a productores de limón de Michoacán

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzará una estrategia para reforzar la seguridad y proteger a los productores de limón de Michoacán ante las extorsiones del crimen organizado, informó Omar García Harfuch, titular de la dependencia.

Después de su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, detalló que se reunirá este martes con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, para analizar la problemática y los avances en la investigación del homicidio de Bernardo Bravo, líder de los limoneros.

"Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, voy a estar [hoy], su servidor y el general secretario, el general Trevilla, vamos a estar en Michoacán mañana, con el gobernador y otras personas específicamente, para ver el tema de extorsión de limón; se han hecho varias detenciones en este caso tan lamentable que todos sabemos, hay un avance importante, ha habido detenciones y vamos a continuar con esto", indicó.

Harfuch aludió a los grupos de autodefensa como el autollamado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana, y dijo que existen varios en distintas entidades, sin precisar un número, pero se debe analizar cada caso para decidir si es posible que haya cooperación, porque algunos están ligados a grupos criminales.

¿Grupos de autodefensa ligados al narco?

"Hay varios grupos conformados, tendríamos que ver exactamente qué grupos, porque hay varios, no me refiero en Michoacán, en varios lugares, donde todos hemos visto que se establece un grupo como si fuera una autodefensa, pero también puede tener ciertos vínculos con el crimen organizado, no estoy hablando específicamente del grupo al que se refiere, habría que revisar cada uno", comentó.

Asimismo, señaló que las denuncias de este tipo de delitos son muy importantes, porque le otorgan a la Secretaría de Seguridad elementos para actuar en contra y disminuir los casos de extorsión: “Quien es nuestro principal aliado en las denuncias de cualquier delito, es la ciudadanía, que es justamente lo que hemos venido haciendo, cuando la confianza de la ciudadanía aumenta, cuando nos denuncian, ya sea de manera anónima”.

"O hay este tipo de mesas, como las que tenemos permanentes en los estados de la República, o como la Presidenta que invita a los gobernadores con mayor incidencia a las reuniones con el gabinete de seguridad, pues hay información, y cuando hay información hay resultados, mañana estaremos en Michoacán", subrayó.

Además, Harfuch negó que haya sufrido un atentado, como aseguró el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna. Sin embargo, confirmó que existen muchas alertas: “No he recibido atentados. Hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente, y eso es lo que estamos haciendo siempre”.

"En esa casa a qué se refiere, es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que tiene una recámara, pues en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa", aseguró.

Sobre el combate a la extorsión, Harfuch expuso que con la estrategia de denuncia al número 089 se han recibido más de 59 mil llamadas y se ha logrado frustrar 74% de los intentos, ya que las compañías telefónicas han ayudado a bloquear esos números.

"Un delito como la extorsión, así como el secuestro, lo que requiere es el acompañamiento a la víctima, y eso es lo que hace el 089, llevar a la víctima en acompañamiento, en donde hemos logrado o que corte de manera inmediata la comunicación, y esto tiene como resultado, se han recibido más de 59 mil llamadas y 74% de los intentos de extorsión se frustraron gracias al acompañamiento real de los operadores", dijo.

Harfuch también añadió que hasta el 30 de septiembre, los gobiernos federales locales habían detenido a más de 400 personas por extorsión: "Otra cosa que necesitamos para resolver cualquier delito, pero en este caso la extorsión, es enterarnos, es que las denuncias aumenten, y en estos tres meses, desde que la Presidenta instruyó la estrategia nacional de extorsión, las denuncias, llamadas han aumentado, y eso es un reflejo de la creciente confianza de la población".

Por último, Harfuch destacó la iniciativa propuesta por el Ejecutivo para expedir la Ley General contra la Extorsión, la cual plantea investigar de oficio los delitos de extorsión, con lo cual se estaría protegiendo a las víctimas. "Se va a perseguir de oficio y esto es muy importante, todos hemos escuchado que una víctima no quiere denunciar porque no quiere poner su nombre, con esta nueva ley se va a perseguir oficio", explicó.

Datos

* 59 mil llamadas se han recibido en el 089 con relación al combate a la extorsión.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

