Conciertos de BTS en México: ¿Profeco puede incidir en las tarifas dinámicas?

La venta de boletos con esquemas de tarifas dinámicas ha despertado preocupación entre los consumidores, sobre todo en conciertos de gran convocatoria como los que BTS ofrecerá en México. Ante este escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó hasta dónde llegan sus atribuciones y qué herramientas tienen los fans para protegerse frente a posibles irregularidades o variaciones inesperadas en los precios.

En caso de detectar anomalías durante el proceso de compra, Profeco recomendó a los usuarios reunir y conservar toda la evidencia disponible. Esto incluye capturas de pantalla de la fila virtual, modificaciones de precios, fallas en el sistema o la aparición de cargos no anunciados. Con esta información, tanto la comunidad ARMY como cualquier consumidor puede solicitar asesoría inmediata o iniciar una queja formal si ya existe una relación de consumo.

La dependencia detalló que los consumidores pueden comunicarse a través de sus canales oficiales: el correo asesoria@profeco.gob.mx

Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 o sus redes sociales institucionales. Asimismo, subrayó que presentar pruebas claras facilita y agiliza los procesos de defensa y conciliación.

Respecto a la publicación de precios, Profeco recordó que el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece que “los proveedores deberán informar y respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, cargos, términos, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones que haya ofrecido o convenido con el consumidor”. Esto implica que la lista de precios, junto con cualquier cargo adicional y las condiciones de venta, debe darse a conocer de manera pública y transparente.

Sobre su capacidad de intervenir en las tarifas dinámicas, la institución aclaró que “la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no es un organismo regulador, es una institución que se encarga de vigilar y verificar que las relaciones de consumo se lleven a cabo de manera transparente y justa”. Sin embargo, si una boletera anuncia un rango de precios y, al momento del pago, aparecen montos distintos debido a cargos de servicio no informados con antelación, el usuario puede recurrir a Profeco para recibir orientación, presentar una denuncia y solicitar que se supervise al proveedor.

La dependencia enfatizó que la inclusión de cargos extra sin previo aviso o los cambios de precio sin justificación pueden dar lugar a una investigación y, en su caso, a un proceso de conciliación directa entre el consumidor y la empresa.

