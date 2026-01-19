Beca Rita Cetina 2026: ¿En febrero habrá pago para los estudiantes? Lo que se sabe al momento

El último pago para los estudiantes beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México se realizó en diciembre de 2025. A partir de entonces, madres, padres y tutores se han mantenido atentos a la información oficial sobre el siguiente depósito correspondiente al primer bimestre de 2026 de la Beca Rita Cetina, el apoyo dirigido a estudiantes de educación básica. Esto es lo que se sabe al momento.

De acuerdo con la información publicada en los canales oficiales del programa, adscrito a la Secretaría del Bienestar, las becas del año fiscal se entregan a lo largo de 10 de los 12 meses del año. La información destaca que no hay pagos durante julio y agosto por ser vacaciones; sin embargo, el mes de febrero sí está contemplado dentro del calendario de dispersión de los recursos.

Es importante considerar que los depósitos de la Beca Rita Cetina no se realizan de manera mensual. Los pagos son bimestrales y las fechas exactas se anuncian únicamente a través de medios oficiales. Una vez que los beneficiarios son notificados, reciben el monto acumulado correspondiente a los meses incluidos en ese periodo, generalmente dos.

¿Cuánto paga la Beca Rita Cetina en 2026?

Para el ejercicio fiscal 2026, la Secretaría del Bienestar dio a conocer la estructura de apoyos económicos de la siguiente manera:

En educación primaria, las familias que se incorporen por primera vez al programa durante 2026 recibirán un pago anual de 2 mil 500 pesos por estudiante, destinado a la compra de útiles escolares y uniformes. En tanto, quienes ya contaban con el apoyo desde 2025 o años anteriores continuarán recibiendo mil 900 pesos de forma bimestral.

Y en educación secundaria, las familias recibirán un apoyo de mil 900 pesos bimestrales por estudiante, con excepción del bimestre julio-agosto, periodo en el que no se realiza dispersión. Además, en hogares con dos o más estudiantes inscritos en secundaria, se otorgarán 700 pesos adicionales por cada alumno.

¿Y habrá pago en febrero de 2026?

Con base en esta información oficial, el mes de febrero sí forma parte del próximo pago de la Beca Rita Cetina 2026, al integrarse en el primer bimestre del año. Lo único pendiente es el anuncio del calendario detallado con las fechas exactas de depósito.

Como ocurre en otros programas sociales, el pago se realizará de manera escalonada, conforme al orden establecido por la letra inicial del primer apellido del beneficiario. Por ello, se recomienda mantenerse atentos a los comunicados oficiales para conocer el día específico en el que se realizará el depósito correspondiente.

