La agrupación surcoreana BTS, integrada por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook, confirmó su esperado regreso a los escenarios con la gira internacional “BTS World Tour”. Este tour contempla presentaciones en diversas ciudades del mundo, entre ellas París, Londres, Toronto, España, Japón y Alemania, además de varios países de América Latina como Perú, Colombia, Argentina y México.

Ante este anuncio, surge el interés por conocer cuáles podrían ser las canciones que la banda interprete durante sus conciertos en territorio mexicano.

México figura de manera destacada dentro del itinerario, ya que BTS ofrecerá tres fechas programadas para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Aunque hasta el momento no se ha dado a conocer un setlist oficial, existen algunos temas que comúnmente forman parte de sus presentaciones en vivo y que podrían repetirse en esta gira.

Las canciones del setlist

EFE / ARCHIVO

Entre las canciones que suelen interpretarse con mayor frecuencia en sus conciertos se encuentran:

"Dynamite"

"Butter"

"Permission to Dance"

“IDOL”

“Fake Love”

“Blood Sweat & Tears”

“Boy With Luv”

Estos temas destacan por ser algunos de los más populares dentro de su discografía. Sin embargo, es importante señalar que no hay confirmación oficial sobre el repertorio definitivo , ya que la selección final de canciones suele anunciarse conforme se acercan las fechas de cada presentación.

En cuanto a la venta de boletos, la preventa para los conciertos de BTS en México dará inicio el próximo 15 de enero a las 8:00 pm a través de la plataforma Ticketmaster. Las personas que cuenten con tarjetas participantes, códigos especiales o la Army Membership tendrán acceso anticipado para adquirir sus entradas antes de la venta general.

El éxito de BTS se explica por su impacto más allá de la música. La banda ha logrado una influencia cultural significativa tanto en Corea del Sur como a nivel internacional, superando fronteras geográficas y lingüísticas.

Sus canciones abordan temáticas relacionadas con el amor propio y la salud mental, lo que ha permitido que conecten emocionalmente con millones de seguidores. A esto se suman sus elaboradas coreografías, producciones escénicas y vestuarios, elementos que los han posicionado como una de las agrupaciones más reconocidas y destacadas de la industria musical global.

BB