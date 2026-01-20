ARMY de México aparece en las noticias de Corea

Antes incluso de que BTS pise territorio mexicano en mayo de 2026, el impacto del grupo ya se manifiesta más allá de la música. La expectativa por sus conciertos ha detonado un movimiento social encabezado por el fandom ARMY y una respuesta directa de autoridades mexicanas, situación que incluso ha sido retomada por medios internacionales, entre ellos la televisión pública de Corea del Sur.

La atención extranjera se centró en la manera en que seguidores del grupo organizaron una exigencia colectiva de transparencia en la venta de boletos y en cómo el tema llegó hasta la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las cadenas coreanas difundieron cápsulas informativas donde se subrayó que el reclamo de los fans se volvió tendencia en redes sociales y un ejemplo global de presión civil frente a espectáculos de gran escala.

El origen de la inconformidad se dio cuando Ticketmaster y OCESA comunicaron que los precios de las entradas solo se revelarían al momento de ingresar a la fila virtual, sin información previa sobre costos, mapas de asientos ni condiciones específicas. Esta medida generó miles de reacciones digitales y llevó a ARMY a solicitar formalmente claridad en los precios, la publicación de mapas oficiales (que finalmente fueron difundidos tras la presión) y detalles completos del proceso de venta, citando el artículo 7 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La movilización no se limitó a redes sociales. Se registraron más de 4 mil 700 solicitudes formales ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y se realizó una marcha pacífica este lunes hacia sus oficinas en la Ciudad de México, bajo la consigna “Sin mapa y precios, no compramos”.

Los conciertos de BTS se llevarán a cabo los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, recinto con aforo aproximado de 65 mil personas. AP/R. Shotwell

La respuesta de PROFECO

Durante una conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema y calificó la llegada de BTS como una “petición histórica” de la juventud mexicana, además de reconocer la relevancia cultural y económica del evento. Posteriormente, cedió la palabra al titular de Profeco, Iván Escalante, quien informó sobre el envío de un exhorto formal a Ticketmaster para garantizar claridad en la venta de boletos y la protección de los datos personales de los compradores.

Más tarde, Escalante confirmó que el exhorto también fue dirigido a OCESA e incluyó la exigencia de publicar con anticipación los precios, detallar si existirán tarifas dinámicas, mostrar mapas de asientos, explicar el contenido de cada paquete y transparentar el porcentaje de boletos disponibles tanto en preventa como en venta general. Asimismo, señaló que OCESA se integró al sistema ConciliaExprés y que Profeco mantendrá una supervisión constante del proceso.

La cobertura internacional también retomó cifras clave del caso mexicano, como las más de 4 mil quejas recibidas por Profeco y la demanda de evitar cargos ocultos o esquemas de precios variables. En los reportes se destacó que la controversia se convirtió en un referente sobre la exigencia de derechos del consumidor en eventos masivos.

Busan enfrenta problemas similares que México

Este escenario no es exclusivo de México. En Corea del Sur, el fenómeno BTS también ha estado acompañado de reclamos por prácticas consideradas abusivas. En ciudades como Busan, donde la banda ha ofrecido conciertos multitudinarios, se documentaron aumentos de hasta diez veces en los precios de hoteles y alojamientos durante las fechas de los espectáculos, así como cancelaciones de reservaciones previamente confirmadas para volver a ofrecerlas a costos mucho más altos.

Ante esta situación, la presión social llevó a que autoridades surcoreanas implementaran mecanismos de denuncia y vigilancia contra el llamado price gouging. Incluso se realizaron inspecciones a establecimientos turísticos, y funcionarios locales reconocieron públicamente el problema, llamando a proteger a los consumidores frente a eventos de alto impacto cultural y económico como los conciertos de BTS.

