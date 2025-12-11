12 de diciembre: Suspenden "La Mañanera"; esta es la razón

Mañana, 12 de diciembre, existe la incertidumbre sobre si se llevara a cabo “La Mañanera” encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ante la duda, la Mandataria confirmó la suspensión de la conferencia de prensa. A continuación te decimos cuál es la razón de esto.

Debido a la celebración de la Virgen de Guadalupe, se cancelara “La Mañanera” este viernes 12 de diciembre, de acuerdo con lo dicho por Sheinbaum.

Asimismo, la Presidenta enfatizó que esta decisión también se tomó con la intención de otorgar un descanso a los periodistas que regularmente asisten a dicho encuentro informativo.

¿Qué se celebra el 12 de diciembre?

Este 12 de diciembre de 2025 se celebra a la Vírgen de Guadalupe en el país; fecha en la que miles de creyentes visitan la Basílica de Guadalupe para agradecer a “La Morenita” los milagros que les ha cumplido así como demostrar su devoción hacía ella.

Las celebraciones incluyen serenatas, misas, danzas y ofrendas florales, y comienzan desde la noche del 11 de diciembre con las tradicionales "Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe.

¿Por qué se celebra el 12 de diciembre el Día de la Virgen de Guadalupe?

De acuerdo a la tradición, en esta fecha en el año de 1531 la Vírgen de Guadalupe se apareció cuatro veces a San Juan Diego, pidiéndole que construyera una iglesia en su honor. La última vez que apareció ante sus ojos fue el 12 de diciembre de 1531 —motivo por el cual esta fecha es significativa—.

A pesar de que el 12 de diciembre no es un día de descanso oficial de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo (LFT), su importancia cultural y religiosa es tal que se ha propuesto en hacerlo un día festivo nacional.

