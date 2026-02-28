Este domingo 1 de marzo, el corazón de la Ciudad de México vibrará con la presencia de la cantante colombiana, quien ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo.

Ante la expectativa de una asistencia masiva, como ha pasado anteriormente con conciertos llevados a cabo en el mismo recinto, las autoridades capitalinas han tomado la decisión de implementar un operativo especial que incluye el cierre de vialidades en los alrededores del Centro Histórico, a continuación te informamos más al respecto.

Calles cerradas a la circulación

Para garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el montaje del evento, se prevé que las calles aledañas a la Plaza de la Constitución permanecerán cerradas al paso vehicular desde horas antes del show, el cual comenzará a partir de las 20:00 horas.

Las vialidades que se verán afectadas son:

José María Pino Suárez

20 de Noviembre

Avenida 5 de Mayo

Calle 5 de Febrero

Calle de la Palma

República de Guatemala

Donceles

Calle Venustiano Carranza

Alternativas viales ante el concierto de Shakira en el Zócalo

Sin embargo, no todo esta perdido, si necesitas circular por la zona, debido a que forma parte de tu rutina diaria y no quieres verte afectado por la multitud que se congregará con este espectáculo, existen algunas vías alternas que puedes utilizar para evitar contratiempos:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

Avenida de los Insurgentes

Avenida Chapultepec

Lorenzo Boturini

Doctor Claudio Bernard

Si por otro lado, estás considerando el asistir al evento, te traemos algunas recomendaciones a tomar en cuenta para hacer de esta experiencia lo más disfrutable posible.

Se recomienda llevar calzado cómodo, impermeables y baterías externas para celular.

También es recomendable que lleves contigo una botella de agua para evitar deshidratarte.

Otro punto a considerar es el llevar contigo un snack ligero, como alguna fruta o barrita, podrás ingerirla para mantener tu presión cardíaca estable.

Además, las autoridades capitalinas han hecho hincapié en que no se permitirá el ingreso de animales de compañía, tampoco se permitirá el ingreso con bolsas voluminosas, envases de vidrio, aerosoles, drones o bebidas alcohólicas.

CT