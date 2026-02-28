Este domingo 1 de marzo, el corazón de la Ciudad de México vibrará con la presencia de la cantante colombiana, quien ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo.Ante la expectativa de una asistencia masiva, como ha pasado anteriormente con conciertos llevados a cabo en el mismo recinto, las autoridades capitalinas han tomado la decisión de implementar un operativo especial que incluye el cierre de vialidades en los alrededores del Centro Histórico, a continuación te informamos más al respecto. Para garantizar la seguridad de los asistentes y facilitar el montaje del evento, se prevé que las calles aledañas a la Plaza de la Constitución permanecerán cerradas al paso vehicular desde horas antes del show, el cual comenzará a partir de las 20:00 horas.Las vialidades que se verán afectadas son: Sin embargo, no todo esta perdido, si necesitas circular por la zona, debido a que forma parte de tu rutina diaria y no quieres verte afectado por la multitud que se congregará con este espectáculo, existen algunas vías alternas que puedes utilizar para evitar contratiempos: Si por otro lado, estás considerando el asistir al evento, te traemos algunas recomendaciones a tomar en cuenta para hacer de esta experiencia lo más disfrutable posible. Además, las autoridades capitalinas han hecho hincapié en que no se permitirá el ingreso de animales de compañía, tampoco se permitirá el ingreso con bolsas voluminosas, envases de vidrio, aerosoles, drones o bebidas alcohólicas. CT