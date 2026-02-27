8M en CDMX: Fecha, hora, rutas y todo lo que debes saber de la marcha de la próxima semana

En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, colectivas feministas y diversas organizaciones civiles han convocado a la ya emblemática marcha del 8M en la Ciudad de México (CDMX), considerada una de las movilizaciones sociales más significativas y concurridas del país.

Año con año, esta jornada tiene como objetivo colocar en la agenda pública las exigencias de justicia, igualdad sustantiva, esclarecimiento de desapariciones y el cese de los feminicidios, además de demandar la implementación de políticas públicas eficaces en favor de los derechos de las mujeres.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio a conocer datos oficiales sobre la fecha, horarios y trayectos previstos, con el fin de que la población pueda organizar sus traslados y prever posibles afectaciones a la circulación vehicular y al transporte público.

Ante la previsión de una alta afluencia, también se informó sobre cierres en vialidades estratégicas, sitios de concentración de contingentes y alternativas viales sugeridas para reducir contratiempos.

Detalles de la movilización en CDMX

La marcha del 8M en la capital del país está programada para el domingo 8 de marzo de 2026, como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, una fecha que convoca a miles de personas en distintas ciudades de México y del mundo.

Con base en la información difundida por autoridades y colectivas participantes, los contingentes se concentrarán en distintos puntos de la ciudad.

Si bien los horarios dependen de cada colectiva, de manera general las concentraciones comienzan a partir de las 9:00 horas y el inicio del contingente se prevé alrededor de las 10:30 horas.

Entre los puntos de encuentro confirmados destacan la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el Monumento a la Revolución, la Fuente de la Diana Cazadora, el Ángel de la Independencia y el Monumento a la Madre.

El recorrido, una vez que los contingentes avanzan, transita por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo, para culminar en la Plaza de la Constitución (Zócalo), epicentro histórico de reunificación de las manifestaciones feministas.

Afectaciones viales y rutas alternas

Debido a la concentración masiva prevista por la marcha del 8M, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informaron que se implementarán cierres y cortes a la circulación en distintas vialidades primarias, principalmente en el corredor que conecta Paseo de la Reforma con el Centro Histórico.

Entre las avenidas que podrían registrar afectaciones se encuentran Avenida Juárez y diversas calles del primer cuadro, particularmente en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, punto donde tradicionalmente concluye la movilización. Los cierres se aplicarán de manera intermitente conforme avancen los contingentes, por lo que las restricciones podrían extenderse durante varias horas.

Ante este escenario, se recomienda a automovilistas anticipar traslados y considerar rutas alternas como:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Las autoridades capitalinas señalaron que el propósito de estas medidas es garantizar la seguridad de las participantes y, al mismo tiempo, reducir afectaciones a terceros. Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales para conocer actualizaciones en tiempo real sobre cierres, desvíos y operación del transporte público.

La movilización del 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, tiene raíces en la lucha histórica por los derechos laborales, civiles y políticos de las mujeres a nivel global. La fecha fue institucionalizada por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, durante el Año Internacional de la Mujer , y desde entonces se ha consolidado como un día de reivindicación y exigencia de igualdad sustantiva.

En la Ciudad de México, la marcha del 8M se ha convertido en uno de los eventos sociales más significativos del año. Colectivas feministas, organizaciones civiles, familiares de víctimas y ciudadanas sin afiliación formal participan para exigir justicia por los casos de violencia de género, el esclarecimiento de feminicidios, acciones eficaces frente a desapariciones y el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen seguridad y acceso pleno a derechos.

Entre las principales demandas destacan la erradicación de la violencia machista, igualdad salarial, acceso a servicios de salud con perspectiva de género, respeto a los derechos sexuales y reproductivos, así como condiciones laborales libres de discriminación. También se visibilizan problemáticas estructurales como la impunidad, la revictimización institucional y la brecha económica.

A nivel internacional, la conmemoración de este 2026 se rige bajo el lema “Derechos, Justicia y Acción para Todas las Mujeres y Niñas”, establecido por ONU Mujeres. La organización ha puesto el foco en la urgencia de fortalecer los sistemas judiciales, revelando un dato alarmante para este año: a nivel mundial, las mujeres disfrutan solo del 64% de los derechos legales que poseen los hombres.

