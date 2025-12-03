Ante el anuncio de que en la Cámara de Diputados se discutiría realizarle modificaciones a la Ley Nacional de Aguas, agricultores de los estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas y Chihuahua, alistan el despliegue de caravanas, bloqueos y protestas en todo el país.

Aproximadamente 400 campesinos en 100 tractores partieron a San Lázaro desde el oriente de la Ciudad de México con el objetivo de vigilar de cerca la deliberación legislativa, y, aunque aseguraron que la manifestación se mantendrá pacífica, amagaron con permanecer atentos a cualquier cambio de rumbo del dictamen de las y los funcionarios para desplegar bloqueos en carreteras del país.

De acuerdo con la Confederación Nacional Campesina (CNC) , los manifestantes se encuentran listos para responder —con protestas— si consideran que sus derechos hídricos quedan vulnerados con los nuevos acuerdos de la Ley de Aguas.

La CNC informó que otros grupos de productores se encuentran dispersos en carreteras y vialidades principales de varios estados para sumarse a las protestas " en cuanto sea necesario ".

La reforma a la Ley preocupa a agricultores

La CNC advirtió que la nueva Ley de Aguas modificaría de manera sustancial la transmisión y renovación de las concesiones de uso agrícola, ya que plantea que estos derechos dejen de heredarse o venderse junto con la tierra y que, al concluir su vigencia, regresen al Estado para una nueva asignación.

Integrantes de la Confederación reiteraron estas preocupaciones durante las manifestaciones y cierres carreteros de las últimas semanas, al señalar que la reforma elimina la continuidad que hoy acompaña a muchos títulos, genera incertidumbre sobre su patrimonio y pone en riesgo la operación cotidiana de miles de unidades productivas.

De acuerdo con la CNC, el retorno obligatorio de las concesiones al Estado y la prohibición de transmitirlas con la tierra reducirían el valor de las parcelas y complicarían su herencia dentro de las familias campesinas, cambios que afectan la estabilidad económica de regiones que dependen del riego para sostener su producción agrícola y ganadera.

Al momento, agricultores de otros estados anunciaron que partirán desde sus entidades de origen en caravana para unirse esta noche o la madrugada del jueves a las caravanas de campesinos que ya se encuentran en la Ciudad de México.

Con información de SUN.

