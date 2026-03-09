Iniciar el trámite para obtener la visa estadounidense requiere cada vez más planeación, sobre todo por los tiempos de espera para la entrevista consular, uno de los pasos indispensables para lograr la aprobación del documento. Aunque en años recientes el proceso se ha visto afectado por la alta demanda, datos actualizados muestran que algunos consulados en México están otorgando citas con mayor rapidez que otros.

De acuerdo con el Servicio Oficial de Citas para Visa, los tiempos de espera para solicitar la visa de turista o negocios B1/B2 varían significativamente según la ciudad donde se realice el trámite. Mientras en algunas sedes el proceso puede tardar más de un año, en otras la disponibilidad es considerablemente más rápida.

¿Qué consulado tramita más rápido la cita para la visa?

El Departamento de Estado informa que, en la mayoría de los consulados de Estados Unidos en México, el tiempo de espera para tramitar la visa de turista B1/B2 oscila entre 200 y 600 días.

Según los registros más recientes, los consulados con menor tiempo de espera para obtener una cita de entrevista son Guadalajara, Hermosillo, Tijuana y Nogales, donde el periodo estimado ronda medio mes, es decir, aproximadamente dos semanas desde que se paga la tarifa de solicitud.

En contraste, otras sedes presentan tiempos mucho más prolongados. Por ejemplo, en Ciudad Juárez la espera promedio alcanza 14.5 meses, lo que la convierte en una de las oficinas con mayor saturación en el país.

El tiempo de espera corresponde al periodo promedio entre el pago de la tarifa y la fecha asignada para la entrevista consular . Sin embargo, estos plazos pueden variar constantemente dependiendo de la disponibilidad del sistema y de la demanda en cada consulado.

Por ello, especialistas recomiendan realizar el trámite lo antes posible y revisar con frecuencia el portal de citas, ya que en ocasiones se liberan espacios que permiten adelantar la entrevista.

Requisitos básicos para tramitar la visa

Para iniciar el proceso de solicitud de una visa estadounidense, las autoridades migratorias establecen una serie de requisitos generales que deben cumplirse:

Contar con un pasaporte vigente y en buen estado.

Llenar correctamente el formulario DS-160 en línea.

Presentar una fotografía reciente con fondo blanco y sin accesorios.

Mostrar el comprobante de pago de la tarifa de solicitud.

Presentar documentación que demuestre solvencia económica y vínculos con el país de origen.

Durante 2026, el costo de la mayoría de las visas de no inmigrante, incluida la de turismo o negocios (B1/B2), se mantiene en 185 dólares. Este monto corresponde al derecho de trámite y no es reembolsable, incluso si la solicitud es rechazada.

Además, existe un cargo adicional conocido como tarifa de integridad de visa, que ronda los 250 dólares y únicamente se paga cuando la visa es aprobada y emitida.

Consejos para acortar la espera

El proceso para obtener una visa estadounidense aún arrastra retrasos derivados de los cambios implementados en los últimos años en el sistema consular. Entre ellos se encuentran la obligación de realizar más entrevistas, la separación de citas para toma de datos biométricos y entrevista consular, así como modificaciones en los métodos de pago del trámite.

Revisar constantemente el sistema de citas, ya que es posible adelantar la entrevista si se liberan espacios.

Evaluar distintas sedes consulares, siempre que sea permitido por la zona de residencia o el tipo de visa.

Completar cuanto antes la solicitud y el pago, para quedar listo en cuanto haya disponibilidad.

Verificar si se puede aplicar a la exención de entrevista, especialmente en casos de renovación.

