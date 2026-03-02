Visa americana: ¿Hasta cuándo me darán cita si hago el trámite en marzo 2026?

Comenzar el trámite para obtener una visa estadounidense exige organización, especialmente por los tiempos de espera, que cambian según la ciudad y la demanda. Si planeas iniciar tu solicitud en agosto de este año, resulta clave saber en qué momento podrías conseguir una cita para la entrevista consular, paso fundamental para la aprobación del visado.

En México, los periodos de espera para programar una cita de la visa de turista (B1/B2) han sido un tema constante desde la pandemia, la acumulación de solicitudes y los retrasos marcaron el proceso en los últimos años. Aunque poco a poco la situación ha mejorado, todavía persisten demoras considerables en varias oficinas consulares.

¿Cuándo dan cita para la visa si inicio el trámite en marzo?

De acuerdo con la información más reciente del Servicio Oficial de Citas para Visa, estos son los meses estimados que deberás esperar para obtener una cita y continuar con el trámite de visa por primera vez, según la disponibilidad de los consulados en México.

Ciudad Juárez: 14.5 meses

Mérida: 6.5 meses

Matamoros: 6.5 meses

Nuevo Laredo: 5 meses

Ciudad de México: 2.5 meses

Monterrey: 1 mes

Hermosillo: 0.5 meses

Guadalajara: 0.5 meses

Tijuana: 0.5 meses

Nogales: 0.5 meses

Cabe señalar que el tiempo de espera promedio corresponde al lapso transcurrido entre el pago de la tarifa y la fecha asignada para la entrevista , con base en los datos registrados durante el mes anterior. No obstante, este indicador puede diferir respecto a la próxima cita disponible, ya que los periodos de espera están sujetos a variaciones.

Asimismo, estas fechas muestran la fuerte demanda existente y la importancia de anticiparse en la planificación, aunque podrían presentar ligeras variaciones, lo más aconsejable es programar tu cita cuanto antes para garantizar un espacio en el calendario consular y consultar los tiempos de espera que constantemente actualiza el Servicio Oficial de Citas para Visa.

Requisitos básicos para tramitar la visa

Para comenzar el proceso, la persona interesada debe cumplir con una serie de condiciones generales definidas por las autoridades de Estados Unidos, entre ellas:

Contar con un pasaporte vigente, en buen estado y con validez acorde a la duración del viaje.

Haber completado correctamente el formulario DS-160 en línea, donde se detalla información personal, laboral y el propósito del viaje.

Presentar una fotografía reciente que cumpla con los lineamientos oficiales, como fondo blanco y rostro descubierto, sin lentes ni accesorios.

Mostrar el comprobante de pago correspondiente a la tarifa de solicitud de la visa.

Aportar documentación de respaldo, como constancias de ingresos, empleo, estudios o propiedades, que acrediten solvencia y vínculos con el país de origen, así como la intención de regresar.

Durante 2026, el costo estándar de la mayoría de las visas de no inmigrante , entre ellas la de turismo y negocios (B-1/B-2), permanece en 185 dólares . Esta tarifa corresponde al derecho de trámite y no se devuelve, aun cuando la solicitud sea rechazada.

A ese importe se añade un nuevo cobro de carácter federal, conocido como tarifa de integridad de visa, que ronda los 250 dólares y solo se aplica cuando la visa es autorizada y expedida.

¿Cómo tramitar la visa por primera vez?

El proceso para obtener una visa americana en 2026 sigue una estructura definida:

Llenado del formulario DS-160.

Se realiza en línea y al finalizar se genera una hoja de confirmación con código de barras, indispensable para continuar el trámite.

Pago de la tarifa de solicitud.

El pago se efectúa conforme a las instrucciones del sistema de citas consulares y debe realizarse antes de agendar entrevista.

Agendar citas consulares.

Generalmente se programan dos citas: una para la toma de datos biométricos y otra para la entrevista con el oficial consular.

Asistir a la entrevista.

El solicitante debe acudir puntualmente, responder con claridad sobre el motivo del viaje y presentar la documentación solicitada.

Emisión de la visa.

En caso de aprobación, se realiza el pago correspondiente a la emisión y el pasaporte se entrega posteriormente con la visa estampada.

