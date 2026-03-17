Mariposa monarca ocupa un 64% más de superficie de bosque en México en temporada 2025-2026

La presencia de la mariposa monarca en los bosques de México mostró una recuperación significativa durante la temporada de hibernación 2025-2026. De acuerdo con datos oficiales, la superficie forestal ocupada por esta especie alcanzó 2.93 hectáreas, lo que representa un incremento del 64 % frente a las 1.79 hectáreas registradas en el ciclo anterior.

El informe fue presentado por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, quien destacó que los resultados del monitoreo de bosques y colonias de hibernación reflejan señales alentadoras para la conservación de este emblemático insecto migratorio.

No obstante, la funcionaria advirtió que aún existen factores de riesgo que amenazan la estabilidad de la especie, entre ellos el uso de plaguicidas en EU, que puede afectar el recorrido de este polinizador durante su migración anual.

Cuatro mil kilómetros de recorrido migratorio

Cada año, millones de mariposas monarca realizan un viaje de más de 4,000 kilómetros a lo largo de América del Norte, desplazándose desde Canadá y el norte de EU hasta los bosques montañosos del centro de México para pasar el invierno.

En este sentido, Bárcena señaló que la protección de este polinizador ya se ha planteado dentro del comité ambiental entre México, EU y Canadá, donde el Gobierno mexicano ha insistido durante los últimos dos años en la necesidad de abordar el impacto de los plaguicidas en la región.

“Se están dando los debates sobre el Tratado de Libre Comercio (de América del Norte / T-MEC), y este es un tema que nos interesa poner sobre la mesa, porque creemos que debemos tener una línea de cooperación mucho más abierta, sobre todo que ya conocemos el trayecto de la mariposa”, expuso Bárcena.

Los plaguicidas en EU

La funcionaria reconoció que México no tiene facultades para prohibir el uso de estas sustancias en territorio estadounidense, -donde se ha visto una mayor disminución de la mariposa debido al uso de plaguicidas como glifosato- , pero confió en que exista apertura para reducir su uso en ese país.

Además de los plaguicidas, la secretaria mencionó otros factores de riesgo como el turismo no regulado y la degradación del hábitat, producto del cambio climático.

También detalló que el mínimo histórico registrado fue de 0,67 hectáreas, en la temporada 2013-2014, mientras que el máximo fue de 18,19 hectáreas, alcanzado en 1996-1997.

Pese al incremento de este año, Bárcena llamó a mantener la cautela, al señalar que se detectó una afectación de 2,55 hectáreas dentro de la zona de hibernación, lo que refleja los retos persistentes para la conservación de la especie.

Durante esta temporada, el monitoreo en México incluyó visitas a 13 santuarios, así como el uso de imágenes satelitales y análisis forestales para evaluar la salud de los ecosistemas.

Finalmente, la Semarnat presentó el Plan de acción para la conservación de la mariposa monarca 2025-2030 , el cual incorpora seis nuevas líneas estratégicas, respecto al plan anterior, como el turismo, la eliminación del glifosato y un apartado de cambio climático.

TG