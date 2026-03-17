La Federación de Futbol de Irán inició conversaciones con la FIFA para explorar la posibilidad de trasladar a México los partidos que su selección disputaría en EU durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 , luego de que el presidente estadounidense Donald Trump admitiera que no puede garantizar plenamente la seguridad del equipo iraní en su territorio.

De acuerdo con reportes oficiales, la Selección de Irán está ubicada en el Grupo G del torneo y tiene programados enfrentamientos ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto . Los dos primeros partidos estaban previstos en Inglewood, en el estado de California, mientras que el tercero se jugaría en Seattle.

Trump les recomendó no viajar a EU

La polémica surgió después de que Trump afirmara el jueves que el combinado iraní sería “bienvenido” a participar en el torneo, aunque recomendó que no viajara al país por motivos de seguridad.

Ante este escenario, la Embajada de Irán en México planteó formalmente la opción de mover los encuentros a territorio mexicano. En un mensaje difundido el lunes, el embajador Abolfazl Psedniddeh señaló que, debido a la falta de cooperación del gobierno estadounidense para la emisión de visas y el apoyo logístico al equipo iraní, se solicitó a la FIFA considerar que los partidos del conjunto asiático se disputen en México.

Hasta ahora, el organismo rector del futbol mundial no ha contemplado cambios en las sedes oficiales del torneo, que será organizado conjuntamente por EU, México y Canadá.

La FIFA responde

La respuesta de la FIFA no se hizo esperar. "La FIFA tiene un contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la Federación Iraní, para debatir la planificación de la Copa Mundial 2026", señalaron fuentes de FIFA, que apuntaron que la organización internacional "espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado en diciembre".

A pesar de la negativa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el cambio es una posibilidad. "Lo están viendo con la FIFA. Sí es factible porque [los iraníes] iban a ir a Estados Unidos. Sí pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos" , señaló la mandataria.

México es uno de los países anfitriones del torneo, junto con EU y Canadá, por lo que una eventual reubicación de partidos dependería de acuerdos logísticos y políticos entre los organizadores y la FIFA.

TG