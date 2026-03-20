La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, acordaron estrechar las relaciones comerciales, además que el alemán reconoció el entorno favorable de nuestro país para las inversiones.

En conferencia de prensa en la zona arqueológica de San Miguelito, en Quintana Roo, después de un encuentro privado, Sheinbaum y Frank-Walter Steinmeier señalaron el actual orden mundial, en medio del conflicto en Medio Oriente, la guerra Rusia-Ucrania y la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

“Queremos seguir profundizando las estrechas relaciones comerciales con México”, dijo el presidente de Alemania.

“Hemos venido para quedarnos. Las empresas alemanas invierten en México porque es un entorno donde están a gusto trabajando, porque si no, no se podrían explicar los resultados”, agregó.

Indicó que las inversiones de las más de dos mil empresas alemanas en México no son un compromiso a corto plazo, sino a largo. Nuestro país, resaltó, es el primer socio comercial para Alemania en América Latina, además que comparten valores.

Ambos mandatarios resaltaron el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, próximo a renovarse en mayo.

El alemán reconoció a la Presidenta por su papel ante los aranceles impuestos por Donald Trump y reconoció la revisión que se está haciendo del T-MEC.

Por su lado, la Presidenta Sheinbaum dijo que se tiene una nueva oportunidad con la actualización del Tratado con la Unión Europea, que abrirá grandes oportunidades para el comercio y el acuerdo económico entre Alemania y México.

Destacó la Mandataria la presencia de más de dos mil empresas alemanas en México que tienen interés en seguir invirtiendo en nuestro país.

“Acordamos en seguir trabajando profundamente para fortalecer las inversiones”, dijo la Presidenta.

Añadió que coincidieron en la buena relación que tienen ambas naciones y sobre todo en fortalecer el multilateralismo y un orden internacional basado en la paz y el desarrollo.

El Universal

Acuerdos vigentes

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

Convenio para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal.

Acuerdo de Cooperación Técnica en biología marina y producción pesquera.

Acuerdos de cooperación para la protección del medio ambiente.

Acuerdos para la ampliación y financiamiento del Fondo Ambiental.

Acuerdo sobre cooperación en asuntos ambientales entre autoridades de ambos países.

Acuerdos sobre proyectos específicos como: Identificación de residuos industriales peligrosos; eliminación de residuos especiales y fomento de tecnologías ecocompatibles en la pequeña industria.

Acuerdo sobre protección del medio ambiente y competitividad industrial, vigente desde 1999.

Claudia llama a los bancos a ampliar créditos

La Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que el país enfrenta el reto de acelerar su crecimiento económico y llamó a la banca a ampliar el crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Durante su participación en la Convención Bancaria en Cancún, afirmó: “Nos falta crecer, en eso estamos de acuerdo”, aunque subrayó que debe tratarse de un crecimiento “compartido”. Por ello, pidió al sector financiero aumentar el financiamiento: “La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país”.

En 2025, México creció apenas 0.8%, y para 2026 se prevé 1.5%. No obstante, destacó la reducción de la pobreza en 13.5 millones de personas, así como la estabilidad del peso, el control de la inflación y el acuerdo para mantener la gasolina por debajo de 24 pesos.

Claudia Sheinbaum informó que su gobierno impulsa inversión en infraestructura con esquemas públicos y mixtos. En energía, planteó sumar 30 mil megavatios hacia 2030 y elevar las renovables a 48 por ciento.

También resaltó avances en Pemex, con reducción de deuda y producción de 1.8 millones de barriles diarios.

Finalmente, celebró el inicio de negociaciones del T-MEC: “Es una gran noticia… si trabajamos juntos vamos a salir adelante”.

EFE

CT