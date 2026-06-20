CNTE mantendrá exigencias pese a receso de huelga nacional y retiro de plantón

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dio por concluida una etapa de su jornada de protesta, pero dejó claro que sus demandas permanecerán vigentes. Aunque anunció una pausa en la huelga nacional y el retiro del plantón que mantenía en la Ciudad de México, la organización magisterial afirmó que continuará su exigencia para eliminar la Ley del ISSSTE de 2007 y revertir la reforma educativa.

Los dirigentes señalaron que esta decisión no representa el fin del movimiento, sino una fase de reorganización interna para fortalecer la estructura de la Coordinadora y definir nuevas acciones de presión en defensa de sus demandas.

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Desde los Estados, los integrantes de la CNTE buscarán mantener la unidad del magisterio y preparar futuras movilizaciones, al considerar que los planteamientos centrales del movimiento aún no han sido resueltos por las autoridades federales.

CNTE asegura que la pausa en la huelga no significa el fin de la lucha

Eva Hinojosa, dirigente de la sección 18 de Michoacán, afirmó que entre las principales demandas del magisterio permanecen la reinstalación de los docentes cesados, un aumento salarial del 100%, la democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y una mejora sustancial en los servicios de salud.

La dirigente aseguró que los incrementos salariales anunciados por el gobierno son insuficientes ante el aumento del costo de vida y señaló que los trabajadores de la educación continúan enfrentando salarios precarios, falta de medicamentos y deficiencias en la atención médica.

En ese contexto, sostuvo que la decisión de suspender temporalmente la huelga responde al mandato de las bases y no representa una derrota del movimiento.

Por su parte, Pedro Hernández, integrante de la sección 9 de la Ciudad de México, destacó que la movilización nacional es resultado de años de resistencia contra la Ley del ISSSTE y recordó que la CNTE mantiene una lucha constante desde la aprobación de dicha reforma.

Explicó que miles de docentes participaron durante veinte días en movilizaciones y actividades realizadas en distintas regiones del país, al tiempo que rechazó los señalamientos contra la organización.

Hernández sostuvo que el movimiento no aceptó las propuestas presentadas por el Gobierno debido a que no resolvían las demandas centrales del magisterio. Asimismo, subrayó que los maestros regresarán a las aulas para cumplir con sus estudiantes, pero sin abandonar la lucha sindical.

Dirigentes denuncian falta de respuesta y anuncian reorganización del movimiento

En tanto, Yenny Araceli Pérez, secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, afirmó que la huelga nacional permitió visibilizar problemáticas que, aseguró, el Gobierno ha intentado minimizar.

La dirigente señaló que la CNTE demostró nuevamente su capacidad de organización y cuestionó que las autoridades hayan priorizado la imagen internacional del país durante el Mundial de Futbol por encima de las demandas de los trabajadores.

Además, acusó que existe un trato preferencial hacia empresarios y grupos financieros, mientras que denunció una campaña de criminalización contra dirigentes y participantes de la movilización.

A pesar de ello, afirmó que el movimiento regresará fortalecido y con una mayor capacidad de convocatoria para futuras acciones.

Isael González Vázquez, representante de la sección 7 de Chiapas, coincidió en que la huelga evidenció la fuerza organizativa de la CNTE y aseguró que el movimiento logró que el Gobierno retomara las mesas de diálogo después de haberlas suspendido.

Sostuvo que la organización no ha sido derrotada durante sus 46 años de existencia, debido a que nunca ha aceptado acuerdos que no respondan a las necesidades de los trabajadores.

Asimismo, reconoció el papel de los medios de comunicación para visibilizar las demandas del magisterio y afirmó que el regreso a las aulas y a los Estados permitirá fortalecer la unidad interna y preparar una nueva etapa de movilización nacional.

Durante el encuentro también se denunciaron presuntos actos de hostigamiento y represión contra integrantes de la organización.

En representación de la sección 14 de Guerrero, Irvin Lobera Flores acusó que durante la huelga nacional se registraron agresiones contra docentes en distintas movilizaciones y señaló que varios maestros resultaron lesionados.

Por ello, exigió castigo para los responsables, reparación del daño para las víctimas y el cese de cualquier forma de persecución contra integrantes de la CNTE.

Durante la reunión se dio lectura a la declaración política de la organización, en la que se anunció formalmente el receso de la huelga nacional iniciada el pasado 1 de junio para dar paso a una etapa de reorganización.

En el documento, la Coordinadora reiteró su exigencia de abrogar la Ley del ISSSTE de 2007 y la reforma educativa , reinstalar a los trabajadores cesados, detener la criminalización del movimiento y atender las demandas históricas del magisterio.

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