Sheinbaum reitera que la SEP y Segob atienden a la CNTE

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), y Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), siguen atendiendo y responderán las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La CNTE levanta plantón en CDMX: ¿qué dijo Claudia Sheinbaum?

"Se retira la CNTE de las calles del Centro Histórico", se le dijo esta mañana.

"Ya que contesten Gobernación y Educación", se limitó a responder la Mandataria al llegar al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) N.º 290 en Tijuana, Baja California.

Esta mañana, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retiraron del plantón nacional instalado en la Ciudad de México. Sin embargo, continuará su proceso de organización y movilización, de acuerdo con Israel González Vázquez, secretario general de la Sección 7 de Chiapas, quien enfatizó: "Nos vamos, nos vamos, pero pronto regresaremos".

En conferencia de prensa, González Vázquez reconoció que no se alcanzó la abrogación de la Ley del ISSSTE ni de la reforma educativa, principales demandas de la huelga nacional, las cuales incluyen el regreso al sistema solidario de pensiones, la jubilación por años de servicio, el incremento salarial del 100% directo al sueldo base y la homologación de prestaciones.

"Hay que decirlo bien claro: no se alcanzó la abrogación de las dos reformas. El deseo era que se abrogaran, pero tenemos que mejorar nuestra condición de fuerza" , sostuvo González Vázquez durante un mensaje dirigido a los docentes que participaron en el plantón. Además, acusó que el gobierno federal no presentó una ruta para derogar las reformas demandadas por la CNTE y aseguró que no están asociados a ningún partido político.

"La CNTE es un movimiento genuino, puro, natural; no está contaminado y no tiene relación con ningún partido político. La CNTE mantiene su independencia política", afirmó.

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González Vázquez también denunció actos de intimidación durante algunas movilizaciones en la Ciudad de México. Recordó que contingentes de la CNTE fueron seguidos por policías y unidades de seguridad durante sus desplazamientos. Sobre los resultados obtenidos para Chiapas, informó que continúan las mesas de seguimiento con autoridades federales y estatales para atender procesos de ascenso, cambios de adscripción, incrementos de horas y otros trámites laborales pendientes.

El dirigente insistió en que el retiro del plantón no representa una derrota ni el fin de la movilización. "La lucha nunca entra en receso, nunca descansa; entra en una etapa de reorganización. Tenemos que seguir trabajando, brigadeando y fortaleciendo al movimiento", afirmó.

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