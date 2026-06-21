Marina incauta contenedor con cocaína en Manzanillo

La Secretaría de Marina (Semar) encabezó una operación en el recinto portuario de Manzanillo, Colima, en donde aseguraron 268 paquetes con un peso de 270 kilos de cocaína, ubicados al interior de un contenedor.

En la embarcación donde fue hallada la droga, fueron localizados dos hombres en situación migratoria irregular, por lo que quedaron a disposición de las autoridades.

La dependencia federal detalló que el cargamento fue hallado por personal de la Unidad Naval de Protección Portuaria (UNAPROP) al interior de un contenedor y durante las maniobras de descarga de un buque portacontenedores.

La Semar aseguró que la carga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación del caso. En tanto, informó que elementos de la FGR realizaron el pesaje, conteo e identificación de los indicios.

Sobre los hombres localizados en la misma embarcación donde estaba la droga, la Semar informó que se encontraban en buen estado de salud y su traslado con las autoridades fue para determinar su situación jurídica ya que permanecían en el país bajo condición migratoria irregular, aunque no detalló su nacionalidad.

Indicó que las acciones se llevaron a cabo en coordinación con la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

REFUERZAN VIGILANCIA EN LOS PUERTOS

Binomio canino localiza droga en el puerto de Lázaro Cárdenas

La Semar localizó y aseguró cinco bultos con 139 ladrillos que contenían un peso aproximado de 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que cinco personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas.

La dependencia federal detalló que la operación se realizó en coordinación con las Aduanas del recinto portuario del municipio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, quienes descubrieron el cargamento durante labores de patrulla y vigilancia marítima y en seguimiento a un buque mercante con alerta por el posible transporte de mercancía ilícita.

Durante las acciones se inspeccionaron los contenedores transportados a bordo de la embarcación y con apoyo de un binomio canino especializado en detección de narcóticos, se identificaron irregularidades en una carga comercial, donde finalmente encontraron ocultos cinco bultos que contenían la presunta droga.