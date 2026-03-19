Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron el miércoles 18 de marzo un paro nacional con una movilización que avanzó hacia el centro de la Ciudad de México, donde advirtieron que podrían boicotear el Copa Mundial de la FIFA 2026 si no se atienden sus demandas laborales.

La marcha tuvo como destino el Zócalo capitalino, frente al Palacio Nacional, donde los docentes exigieron un incremento salarial del 100%, así como la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007 y cambios en la Reforma Educativa de 2019.

¿Cuánto va a durar el paro de la CNTE?

Contingentes provenientes de distintos Estados del país participaron en la protesta, lo que provocó afectaciones viales en importantes arterias como el Paseo de la Reforma, de acuerdo con reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

A través de imágenes difundidas en redes sociales, se observó a los manifestantes avanzar entre consignas y pancartas, en una jornada que marca el inicio de su paro nacional, con el que buscan presionar al Gobierno federal para abrir una mesa de diálogo, para cumplir con 72 horas.

El campamento de manifestantes

Los manifestantes instalaron un campamento para la huelga que tienen previsto sostener hasta el próximo 20 de marzo.

El plantón en el Zócalo de la Ciudad de México forma parte de la estrategia de presión de la CNTE, que en distintas ocasiones ha recurrido a movilizaciones, bloqueos y paros masivos, que han provocado afectaciones en parte del país y en algunos casos han desembocado en disturbios.

Claudia Sheinbaum explicó que el Ejecutivo está manteniendo un diálogo con estos maestros. EFE/M. Guzmán

Los representantes del sindicato CNTE anunciaron que desplegarán más acciones en el marco del Mundial de Fútbol, si el Gobierno federal no atiende sus demandas, por lo que defendieron la pertinencia de sus reivindicaciones.

Por el Centro Histórico varias calles quedaron cerradas ante la llegada de los manifestantes, mientras las autoridades respondieron con un despliegue policial.

En su conferencia de prensa diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el Ejecutivo está manteniendo un diálogo con estos maestros y llamó a que cualquier manifestación se desarrolle de manera pacífica, sin que haya altercados.

TG