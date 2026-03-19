INAPAM: Así puedes hospedarte con descuento durante Semana Santa

Los beneficiarios de la tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) podrán vacacionar durante Semana Santa sin tener que preocuparse por gastar demasiado en hospedaje, gracias a los múltiples convenios que tiene el organismo con diferentes hoteles a lo largo de la República.

El INAPAM es una dependencia pública mexicana encargada de crear las medidas necesarias para garantizar el bienestar integral y social de los adultos mayores. Uno de los mecanismos que utiliza para cumplir con estos objetivos es ofrecer acceso a programas sociales que promueven la autonomía, así como descuentos en distintos ámbitos clave que mejoran su calidad de vida.

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Dado que el descanso y las vacaciones son considerados un derecho fundamental para el desarrollo de los adultos mayores, el INAPAM ha establecido convenios con hoteles y estancias vacacionales que ofrecerán descuentos a todos los usuarios que presenten su credencial durante esta Semana Santa.

¿Cómo obtener el descuento del INAPAM en hoteles durante Semana Santa?

Para reservar un hospedaje sin gastar de más, lo primero que debes hacer es seleccionar alguno de los hoteles o residencias que forman parte del Directorio de Beneficios con la tarjeta INAPAM 2026. Puedes consultar la lista completa en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1048783/Educacio_n__Recreacio_n_y_Cultura_2026.pdf.

Después, deberás ponerte en contacto con la estancia de tu preferencia y preguntar cuáles son los términos y condiciones de la promoción, ya que cada establecimiento es libre de establecer sus propias reglas. También es importante verificar si el descuento estará vigente en las fechas de tu interés.

Cualquiera de las instancias participantes solicitará la credencial del INAPAM en buen estado y con los datos legibles para comprobar su autenticidad y aplicar el descuento correspondiente.

¿Cuánto descuento ofrecen los hoteles con INAPAM?

La rebaja en el pago final dependerá del porcentaje que ofrezca el hotel de tu elección; sin embargo, los establecimientos participantes suelen manejar descuentos que van del 10% hasta el 60% . Asimismo, algunos lugares ofrecen tarifas preferenciales fijas por noche.

¿En qué lugares puedo hospedarme con descuento INAPAM?

Es posible encontrar hoteles con descuento del INAPAM en gran parte del país. Actualmente, esta promoción está disponible en Estados como Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

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¿Qué otros beneficios ofrece el INAPAM para vacacionar en Semana Santa?

Además de descuentos en hoteles, los adultos mayores que cuentan con la tarjeta INAPAM pueden acceder a beneficios en agencias de viajes, transporte, aerolíneas, restaurantes, centros recreativos, tiendas de ropa, museos y otros servicios.

Aprovechar estos beneficios puede representar un ahorro significativo durante las vacaciones, por lo que se recomienda planear con anticipación, verificar la disponibilidad y confirmar las condiciones directamente con cada hotel para disfrutar de una estancia cómoda y accesible.

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