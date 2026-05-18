La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó el inicio de un paro nacional indefinido a partir del próximo 1 de junio de 2026. Esta decisión desata una ola de movilizaciones que paralizarán las clases en múltiples estados del país.

Los docentes marcharán desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México en punto de las 9:00 de la mañana, lugar donde instalarán un plantón permanente. Los 290 delegados de 30 secciones sindicales tomaron esta contundente decisión tras más de 12 horas de intenso debate durante su Asamblea Nacional Representativa.

Los líderes magisteriales acordaron intensificar la presión contra el Gobierno federal para exigir el cumplimiento inmediato de sus demandas laborales, económicas y sindicales… ¿pero cuáles son las principales fechas de esta manifestación a tomar en cuenta?

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El verdadero motivo del rechazo salarial y las exigencias del magisterio

Los líderes sindicales rechazaron categóricamente el aumento salarial del 9% que anunció recientemente la Secretaría de Educación Pública, y lo calificaron como una medida insuficiente.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9, explicó que este porcentaje representa un engaño mediático, ya que en términos reales significa un incremento de apenas 4.3% al salario base. Esta cifra se traduce en unos 411 pesos quincenales adicionales para los trabajadores.

Ante esta precaria situación, los maestros exigen un aumento salarial del 100%, además de la derogación total de la reforma educativa que implementaron los sexenios anteriore s. También demandan la reinstalación de mesas de diálogo directas, resolutivas y sin intermediarios con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

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¿Cuáles son las FECHAS CLAVE del plantón de la CNTE?

El calendario de protestas marca el 1 de junio como el día cero para la suspensión masiva de clases y el inicio del plantón indefinido . Esta huelga afectará directamente a millones de estudiantes en entidades clave como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México.

Sin embargo, en el calendario confirmado por la CNTE resaltan algunas fechas que debes tomar en cuenta como las siguientes:

16 de mayo: Asamblea Nacional Representativa donde se definió el paro.

Asamblea Nacional Representativa donde se definió el paro. 30 de mayo: Jornada nacional enfocada en el tema de pensiones.

Jornada nacional enfocada en el tema de pensiones. 1 de junio: Inicio oficial del paro nacional y suspensión de clases en varios Estados.

Inicio oficial del paro nacional y suspensión de clases en varios Estados. En el caso de Sección 22 de la CNTE, el magisterio acordó adelantar el paro indefinido desde el 25 de mayo.

El impacto del plantón frente al Mundial de la FIFA 2026

La huelga magisterial coincide estratégicamente con la antesala de la Copa del Mundo 2026, un evento deportivo de talla internacional que pondrá los ojos del planeta entero en la capital mexicana. Los docentes planean ocupar la plancha del Zócalo, espacio que las autoridades destinaron originalmente para albergar el Fan Fest de la FIFA.

Esta acción genera una enorme tensión sobre la logística y la imagen del evento. Elvira Veleces, representante de la sección 14 de Guerrero, aclaró que la protesta no busca afectar a los aficionados al futbol ni a los turistas. El magisterio pretende visibilizar a nivel global la falta de respuestas del Estado ante las políticas que consideran perjudiciales para los trabajadores de la educación.

¿Cuándo termina la huelga de maestros en 2026?

Al tratarse de un paro indefinido, los líderes sindicales no establecieron una fecha de término; todo dependerá exclusivamente de los avances reales en las negociaciones con el gobierno federal.

JM