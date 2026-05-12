CNTE alista PARO nacional y jornada de movilizaciones con plantones y BLOQUEOS

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó que se irá a paro nacional y alista una jornada de movilizaciones en diferentes entidades de México que podría incluir plantones, concentraciones masivas y bloqueos como parte de su ruta de protesta rumbo a una eventual huelga nacional.

Durante una conferencia de prensa con secretarios generales de distintas secciones del país, la dirigencia magisterial advirtió que el alcance, la fecha y la modalidad de las acciones serán definidos en la Asamblea Nacional Representativa del próximo 16 de mayo, donde también se determinará la posible declaratoria de huelga nacional.

Los dirigentes señalaron que el movimiento se encuentra en fase de organización y consulta interna, pero advirtieron que el paro nacional es inminente si no hay respuesta del Gobierno Federal a su pliego central de demandas, que incluye la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la reforma educativa y la instalación de una mesa de negociación directa con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

En sus posicionamientos, los secretarios generales acusaron al Gobierno Federal y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) de haber actuado con "improvisación" y sin consulta al magisterio, particularmente en decisiones relacionadas con el calendario escolar, lo que calificaron como medidas tomadas sin sustento técnico y sin considerar las condiciones reales de las escuelas del país.

También señalaron al secretario de educación pública, Mario Delgado, por lo que consideraron un manejo "desconectado de la realidad educativa", al sostener que las decisiones se han tomado desde el gobierno central sin escuchar a docentes, estudiantes ni padres de familia, lo que —dijeron— ha generado inconformidad creciente en el sector.

La CNTE sostuvo que el contexto del Mundial de Futbol que se celebrará en México influye en la estrategia del Gobierno Federa l, al acusar que existe interés en evitar movilizaciones durante el evento internacional. En ese sentido, afirmaron que sus acciones también buscan visibilizar las demandas del magisterio en un escenario de alta exposición mediática global.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Los dirigentes recordaron que la estrategia de movilización no surge de forma aislada, sino como parte de un proceso de presión que incluye paros escalonados previos de 24, 48 y 72 horas, además de consultas en los contingentes estatales y asambleas seccionales.

Asimismo, insistieron en que la decisión final acerca del estallamiento de la huelga nacional será tomada de forma colectiva en la Asamblea Nacional Representativa, donde también se definirá si se instalan plantones en puntos estratégicos, incluida la Ciudad de México.

En sus intervenciones, la dirigencia magisterial reiteró que mantienen comunicación con padres de familia y comunidades escolares, a quienes buscarán incorporar en su plan de acción, al tiempo que insistieron en que la movilización no responde a intereses particulares, más bien a la defensa de la educación pública y de un sistema de pensiones digno.

Advirtieron que de no haber apertura del Gobierno Federal para instalar una mesa de alto nivel con la Presidenta de la República y la CNTE, las movilizaciones podrían intensificarse.

JM