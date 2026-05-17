CNTE anuncia paro nacional, suspenden clases en esta fecha

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó el inicio de un paro nacional que contempla suspensión de clases, marchas, bloqueos y un plantón permanente en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo capitalino.La movilización está prevista para arrancar el próximo 1 de junio, aunque algunas secciones sindicales comenzarán protestas días antes, tras los acuerdos alcanzados en su Asamblea Nacional Representativa.El movimiento magisterial prevé la interrupción de actividades escolares en distintos Estados del país, principalmente donde la Coordinadora mantiene mayor presencia sindical.Entre las entidades que ya confirmaron participación se encuentran:Dirigentes sindicales señalaron que además del paro laboral, se realizarán marchas y bloqueos en avenidas estratégicas y oficinas gubernamentales.La CNTE dio a conocer el calendario tentativo relacionado con el inicio de la huelga nacional y las acciones programadas.Las fechas consideradas por el movimiento son:En el caso de Sección 22 de la CNTE, el magisterio acordó adelantar el paro indefinido desde el 25 de mayo.La Sección 22 informó que parte del magisterio permanecerá movilizado en Oaxaca, mientras otro grupo viajará a la capital del país para integrarse al plantón nacional.De acuerdo con el plan de acción, el 80% de los docentes participará en protestas locales y el 20% se trasladará a la Ciudad de México en espera de que otras secciones se sumen a partir de junio.La Coordinadora explicó que las movilizaciones responden a demandas que, aseguran, siguen sin atenderse por parte del Gobierno Federal.Entre sus principales exigencias destacan:La Ciudad de México será uno de los focos principales de las movilizaciones de la CNTE, con marchas, bloqueos y concentraciones frente a oficinas federales y educativas.Hasta ahora, autoridades federales no han informado sobre posibles acuerdos con la Coordinadora para evitar el paro nacional programado para el 1 de junio. EE