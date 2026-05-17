CNTE anuncia paro nacional, suspenden clases en esta fecha

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) confirmó el inicio de un paro nacional que contempla suspensión de clases, marchas, bloqueos y un plantón permanente en la Plaza de la Constitución, mejor conocida como el Zócalo capitalino.

La movilización está prevista para arrancar el próximo 1 de junio, aunque algunas secciones sindicales comenzarán protestas días antes, tras los acuerdos alcanzados en su Asamblea Nacional Representativa.

Habrá suspensión de clases en varios Estados

El movimiento magisterial prevé la interrupción de actividades escolares en distintos Estados del país , principalmente donde la Coordinadora mantiene mayor presencia sindical.

Entre las entidades que ya confirmaron participación se encuentran:

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Zacatecas

Ciudad de México

Estado de México

Dirigentes sindicales señalaron que además del paro laboral, se realizarán marchas y bloqueos en avenidas estratégicas y oficinas gubernamentales.

Estas son las fechas clave del paro

La CNTE dio a conocer el calendario tentativo relacionado con el inicio de la huelga nacional y las acciones programadas.

Las fechas consideradas por el movimiento son:

16 de mayo: Asamblea Nacional Representativa donde se definió el paro.

Asamblea Nacional Representativa donde se definió el paro. 30 de mayo: Jornada nacional enfocada en el tema de pensiones.

Jornada nacional enfocada en el tema de pensiones. 1 de junio: Inicio oficial del paro nacional y suspensión de clases en varios Estados.

En el caso de Sección 22 de la CNTE, el magisterio acordó adelantar el paro indefinido desde el 25 de mayo.

Oaxaca enviará contingente a CDMX

La Sección 22 informó que parte del magisterio permanecerá movilizado en Oaxaca, mientras otro grupo viajará a la capital del país para integrarse al plantón nacional.

De acuerdo con el plan de acción, el 80% de los docentes participará en protestas locales y el 20% se trasladará a la Ciudad de México en espera de que otras secciones se sumen a partir de junio.

Exigen cambios laborales y educativos

La Coordinadora explicó que las movilizaciones responden a demandas que, aseguran, siguen sin atenderse por parte del Gobierno Federal.

Entre sus principales exigencias destacan:

Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Eliminación de la Reforma Educativa vigente.

Cambios al sistema USICAMM.

Incremento salarial del 100%.

Mejoras y mantenimiento en escuelas públicas.

Instalación de mesas directas de negociación con el Gobierno Federal.

Alto a presuntos actos de represión contra integrantes del movimiento.

CDMX será uno de los principales puntos de protesta

La Ciudad de México será uno de los focos principales de las movilizaciones de la CNTE, con marchas, bloqueos y concentraciones frente a oficinas federales y educativas.

Hasta ahora, autoridades federales no han informado sobre posibles acuerdos con la Coordinadora para evitar el paro nacional programado para el 1 de junio.

EE