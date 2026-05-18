En las ciudades de Guasave y Mazatlán aumentaron de un modo alarmante las quejas contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por las excesivas tarifas de consumo de energía eléctrica, motivo por el que varios usuarios se manifestaron en las oficinas de la CFE de Mazatlán para exigir revisiones; de igual modo, amenazaron con impedir que las cuadrillas salgan a realizar cortes domésticos.

Solo hace cuatro días, usuarios de energía eléctrica que se quejan de los altos cobros que les impone la CFE se presentaron en la sesión del Congreso del Estado con pancartas para solicitar a los diputados su intervención para que se amplíe el subsidio un mes más y se revisen los cobros que, en el peor de los casos, llegaron hasta los 29 mil pesos.

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En la ciudad de Guasave, un pequeño grupo que acudió a las oficinas a la CFE a reclamar que, en su nuevo recibo, el cobro del consumo se triplicó, por lo que se ubicaron en las puertas de acceso para evitar la entrada y salida de personal de mantenimiento ante el temor que las cuadrillas inicien los cortes de energía.

Los manifestantes expusieron que no hay ninguna respuesta a sus reclamos pese a que llevan consigo todos sus recibos con el historial de sus consumos en los últimos años para que puedan cotejar que este mes se les triplicó la tarifa de consumo.

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Mazatlán también tiene un aumento en sus protestas por recibos de la luz caros

En la ciudad de Mazatlán, el escenario fue el mismo: usuarios domésticos de energía eléctrica se presentaron a las oficinas de la CFE para que les den una justificación por los excesivos cobros que les llega a sus casas, cuando los consumos son los mismos del año pasado.

Durante la sesión del jueves pasado en la LXV Legislatura, usuarios exigieron la intervención de los diputados locales para gozar de un subsidio mínimo de siete meses y una revisión a las actuales tarifas que se les cobra.

Con los recibos de la luz en la mano para comprobar que el aumento en la tarifa fue excesivo, los manifestantes exigieron que la paraestatal aclaren las cifras excesivas que impactan en su economía.

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Leticia Quintero, quien se identificó como la persona que encabeza a cientos de ciudadanos que se ven afectados en su patrimonio al ver sus recibos de pago por el suministro eléctrico se disparó en forma desproporcionada, pidió a los legisladores locales poner un alto a los abusos que se cometan con las tarifas.

Comentó que pese a que, desde hace varios años, se goza de un subsidio durante seis meses de verano que entra en vigor en mayo. Con el equivalente a la tarifa IF, los cobros recientes aumentaron más del doble con relación a los recibos del año pasado.

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La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Teresa Guerra Ochoa, externó que en forma reciente la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, tuvo una reunión con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, en la que le planteó las quejas que se multiplican.

Comentó que uno de los datos que conocen es que la Comisión Federal de Electricidad en meses anteriores, sobre todo en el medio rural, no pudieron ingresar a las comunidades para dar lectura a los medidores, por lo que existe un acumulado y al efectuarse el ajuste, se elevaron los cobros.

Pero, indicó que, desde hace varias semanas, ya se envió una solicitud a la dependencia para que se les brinde un informe sobre la situación que prevalece con el aumento a los cobros por consumos eléctricos domésticos.

JM