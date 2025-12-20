El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, advirtió sobre las afectaciones del frente frío número 22 en el país, así como el origen y trayectoria del número 23 que se aproxima al país. Estos son los detalles del clima nacional:

El frente núm. 22 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y dejará de afectar al país .

Por otra parte, una vaguada en altura y un canal de baja presión mantendrán lluvias y chubascos en el sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sur y sureste); asimismo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, velocidades que disminuirán en el transcurso de la tarde.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará sobre el noroeste mexicano y propiciará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del territorio nacional, así como el incremento de las temperaturas máximas en esas regiones.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 20 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Durante el domingo un frente frío se aproximará al noreste del territorio nacional , generando rachas de viento en dicha región. El día lunes, canales de baja presión al interior del país, originarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

El martes otro frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana , en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias y chubascos en la región, con lluvias puntuales fuertes en el norte de Baja California, así como un marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento de hasta 60 km/h.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del país, favoreciendo un ascenso de las temperaturas vespertinas en dichas regiones, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche.

