México despide al frente frío 22 y recibe al 23 en pocas horas

El frente núm. 22 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y dejará de afectar al país

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Durante el domingo un frente frío se aproximará al noreste del territorio nacional. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, advirtió sobre las afectaciones del frente frío número 22 en el país, así como el origen y trayectoria del número 23 que se aproxima al país. Estos son los detalles del clima nacional: 

El frente núm. 22 se desplazará hacia el oriente del golfo de México y dejará de afectar al país

Por otra parte, una vaguada en altura y un canal de baja presión mantendrán lluvias y chubascos en el sureste mexicano, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (Olmeca), Oaxaca (noreste), Chiapas (este y sureste) y Quintana Roo (sur y sureste); asimismo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, velocidades que disminuirán en el transcurso de la tarde. 

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera se posicionará sobre el noroeste mexicano y propiciará tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del territorio nacional, así como el incremento de las temperaturas máximas en esas regiones.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 20 de diciembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco (norte), Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Durante el domingo un frente frío se aproximará al noreste del territorio nacional, generando rachas de viento en dicha región. El día lunes, canales de baja presión al interior del país, originarán la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

El martes otro frente frío se aproximará al noroeste de la República Mexicana, en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias y chubascos en la región, con lluvias puntuales fuertes en el norte de Baja California, así como un marcado descenso de las temperaturas y rachas de viento de hasta 60 km/h.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del país, favoreciendo un ascenso de las temperaturas vespertinas en dichas regiones, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche.

ESPECIAL / Conagua 
Con información del Servicio Meteorológico Nacional

