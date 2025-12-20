Bloqueos carreteros: ¿Habrá cierres lo que resta de diciembre 2025?

Durante las primeras semanas de diciembre de 2025, diversos bloqueos carreteros en distintos puntos del país generaron incertidumbre entre automovilistas y viajeros que se desplazan por la red federal de caminos.

Las movilizaciones, encabezadas principalmente por productores agrícolas y organizaciones de transporte, provocaron cierres parciales y afectaciones intermitentes en rutas estratégicas, justo en una de las temporadas de mayor flujo vehicular del año.

Los bloqueos registrados a inicios del mes se concentraron en autopistas y carreteras federales de alto tránsito, con manifestaciones que respondían a demandas relacionadas con políticas públicas, apoyos al campo, precios de garantía y condiciones de seguridad para el transporte de carga. En algunos casos, los cierres fueron totales por varias horas; en otros, se permitió el paso de manera intermitente, generando retrasos significativos.

Ante este panorama surgió la duda sobre si estas manifestaciones continuarán presentándose lo que resta del año.

¿Habrá cierres carreteros el resto de diciembre?

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre los alcances de los acuerdos logrados entre el Gobierno federal, transportistas y productores del campo, como resultado de las mesas de diálogo recientes. Detalló que durante los encuentros realizados los días 17 y 18 de diciembre en la Ciudad de México se consiguieron consensos relevantes entre las partes involucradas.

Uno de los compromisos centrales establecidos entre la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y la Secretaría de Gobernación fue la implementación de botones de alerta en las carreteras federales, con la finalidad de brindar una respuesta rápida y directa a los transportistas ante situaciones de robo, asalto o extorsión.

Respecto al Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), la titular de Gobernación dio a conocer que se pactó la conformación de mesas técnicas en los próximos días, donde se analizarán y atenderán las inquietudes vinculadas con programas y apoyos dirigidos al sector agrícola, en atención a las demandas planteadas por las organizaciones campesinas.

Al ser cuestionada sobre la posibilidad de bloqueos carreteros en lo que resta del mes, la funcionaria explicó que los compromisos fueron firmados por los manifestantes, aunque reconoció que no es la primera vez que se establecen este tipo de acuerdos.

Señaló que el Gobierno de México da seguimiento al cumplimiento de lo pactado y que, en caso de surgir nuevas demandas —las cuales consideró legítimas—, se abre nuevamente el canal del diálogo. No obstante, subrayó que la atención institucional resulta más efectiva cuando no se recurre a bloqueos como forma de presión, declaración que realizó durante la conferencia presidencial.

Rodríguez también reiteró la disposición permanente de la Secretaría de Gobernación para mantener abiertas las vías de comunicación con los sectores inconformes. Enfatizó que el entendimiento se construye mediante el diálogo y que, como se demostró recientemente, la resolución de conflictos no requiere afectar la circulación en carreteras, al tiempo que aseguró que la atención a productores y transportistas es una responsabilidad del gobierno.

YC