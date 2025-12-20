Pensión Hombres Bienestar: ¿Quiénes pueden inscribirse para recibir el apoyo en 2026?

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que, como parte de una estrategia para priorizar el bienestar social y garantizar que la población cuente con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades y servicios básicos , el programa Pensión Hombres Bienestar continuará en 2026.

Dirigida por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN), esta iniciativa de carácter social busca otorgar un apoyo económico con el objetivo de que los beneficiarios puedan mejorar su calidad de vida.

El apoyo se deposita de manera bimestral; es decir, cada dos meses las personas inscritas reciben 3 mil pesos, los cuales funcionan como un ingreso adicional para cubrir gastos del hogar.

Sin embargo, tras el anuncio oficial que confirma la continuidad del programa y la apertura de 100 mil nuevos espacios para el registro en 2026, muchas personas interesadas se preguntan quiénes pueden acceder a este beneficio. A continuación, te lo explicamos.

¿Quiénes pueden registrarse en la Pensión Hombres Bienestar?

De acuerdo con las bases del programa, se trata de un apoyo estatal otorgado por las autoridades de la capital del país, por lo que solo los residentes permanentes de la Ciudad de México pueden presentar su solicitud.

Además, como su nombre lo indica, está dirigido exclusivamente a hombres de entre 60 y 64 años , que se encuentren en situación de vulnerabilidad y enfrenten dificultades para acceder a una vida digna.

Asimismo, para recibir la pensión, los solicitantes no deben contar con otros apoyos económicos del Gobierno local o estatal, ya que el objetivo es que el recurso se distribuya entre quienes realmente lo necesitan.

Requisitos para inscribirte a la Pensión Hombres Bienestar

Ser residente permanente de la Ciudad de México.

Tener entre 60 y 64 años con 10 meses de edad. Quienes superen esta edad podrán solicitar la pensión universal.

No recibir ningún otro apoyo gubernamental; sin embargo, es posible acceder al programa si se cuenta con una pensión laboral.

Presentar una identificación oficial vigente (INE, pasaporte, credencial del IMSS, ISSSTE o INAPAM).

Completar la solicitud de ingreso al programa, proporcionada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN).

Contar con CURP y acta de nacimiento.

Presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses.

Hasta el momento, la Secretaría ni las autoridades correspondientes han informado la fecha oficial de apertura del registro; sin embargo, se espera que los detalles se den a conocer a principios del próximo año.

Por ello, las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales, a fin de conocer oportunamente los lineamientos y no quedar fuera del programa.

