Tren Interoceánico choca con un tráiler en Chiapas

El Ferrocarril Interoceánico de México dio a conocer este sábado que, en el municipio de Pichucalco, Chiapas, un tráiler invadió la vía justo al paso de un tren de pasajeros que transportaba a 148 personas en la ruta Coatzacoalcos–Pakal Ná, lo que derivó en una colisión que, afortunadamente, no dejó personas lesionadas.

En un comunicado publicado en redes sociales, el Ferrocarril Interoceánico informó que el impacto ocurrió a las 9:55 horas local (15:55 GMT) y que “ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren ni la tripulación reportan algún tipo de lesiones, y no se reportan pérdidas humanas”.

“Derivado del incidente, la máquina del tren resultó dañada”, señaló el informe tras explicar que derivado de ello se implementó de manera inmediata el plan de contingencia, “que consiste en el envío de otro tren, así como de autobuses para trasladar a los pasajeros a sus destinos”.

La obra -inaugurada en una primera etapa por el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2018-2024)- reiteró su "compromiso con la seguridad y la operación responsable de nuestros ferrocarriles, como proyecto estratégico para el desarrollo de las comunidades” de esta región y del resto del país.

