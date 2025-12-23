Metrobús CDMX: Estos serán los horarios el 24 y 25 de diciembre

Estamos a un par de días de las celebraciones navideñas, por lo que los usuarios del transporte público de la Ciudad de México se preguntan cuáles serán los horarios durante estos días festivos.

Especialmente los usuarios del Metrobús tienen dudas de cuáles serán los horarios de operación durante el 24 y 25 de diciembre del 2025. A continuación te explicamos.

Dichos ajustes en los horarios buscan facilitar la movilidad de los ciudadanos de la capital durante la temporada navideña, y así permitir una organización óptima en los traslados para las festividades.

¿Cuáles serán los horarios del Metrobús CDMX?

El Metrobús de la Ciudad de México tendrá algunas modificaciones para ajustarse a las necesidades de los pasajeros durante las fiestas decembrinas.

A través de las redes sociales del Metrobús CDMX, informaron los horarios oficiales durante los próximos dos días:

Este miércoles 24 de diciembre el servicio se extenderá hasta las 11:00 p.m.

Por su parte, este jueves 25 de diciembre el Metrobús funcionará con horario de “día festivo”, es decir, operará desde las 7:00 a.m. hasta las 12:00 a.m. (medianoche), buscando facilitar los desplazamientos durante la jornada navideña.

Estos ajustes forman parte del calendario oficial de servicios para fechas festivas, los cuales suelen repetirse en otros días, como el 31 de diciembre del 2025 y el 1 de enero del 2026. No obstante, se invita a los usuarios del transporte público que estén atentos a las redes oficiales del transporte, para que se enteren de cualquier anuncio importante o cambio en los horarios del mismo.

