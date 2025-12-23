ENCODAT 2025 revela que los adolescentes son más propensos a padecer malestares psicológicos

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco de 2025 (ENCODAT) fue presentada este martes por el titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich, el cual aseguró que los resultados arrojaron el dato de que la población adolescente presentó mayor porcentaje en la probabilidad de padecer riesgos en la salud mental, en comparación con los adultos.

Los jóvenes tienen mayor porcentaje en los siguientes aspectos:

Malestar psicológico Comportamiento suicida Participación en apuestas y uso de videojuegos

Resultados de la encuesta

Tendencias suicidas

La encuesta mostró que entre un grupo muestra de 12 a 65 años, los adolescentes tienen una prevalencia superior:

-De 12 a 17 años, 13.2% en mujeres y 6.9% en hombres

-En adultos se encuentran en un 10.2% para las mujeres y 5.1% para hombres.

Esto rectifica que los adolescentes son más propensos a quitarse la vida.

De acuerdo con los datos de ENCODAT, de los últimos 12 meses, los adolescentes muestran tasas más altas en todas las etapas de comportamiento suicida, respecto a los adultos:

En la ideación, los jóvenes se mantienen en un 3.3% mientras que los adultos un 1.7%

Planificación, los jóvenes se mantienen en un 1.9% mientras que los adultos un 1.0%

Intento, los jóvenes se mantienen en un 1.5% mientras que los adultos un 0.5%

Las mujeres adolescentes son el subgrupo con mayor frecuencia, tanto en idea como en intentarlo.

Violencia predomina hacia adolescentes

Respecto a la prevalencia general de la violencia, ya sea física, emocional o sexual, se encuentra en un 12.3% de la población, en un rango de 12 a 65 años.

En adolescentes con un 18.1%, mientras que en los adultos es un 11.4%. En mujeres 13.1% y en hombres 9.5%.

Juegos de azar en la adolescencia

Aunque entre adultos y jóvenes los juegos de azar son una minoría, sigue siendo más común la participación de los adolescentes en esto que los adultos.

6.9% participan más los jóvenes en juegos de azar

3.9% participan adultos en juegos de azar

En cuanto al sexo de quien participa más, se mantiene a la cabeza el masculino con:

6.0% de participación de hombres

2.7% de participación de mujeres

Prevenciones: señales de aviso y cómo prevenir el suicidio

Finalmente, la ENCODAT 2025 detalló que la población más joven (de 12 a 17 años) se encuentra más vulnerable, por lo que la estrategia de salud pública tiene como prioridad la prevención de cualquiera de estas afecciones que atente contra la salud mental.

El suicidio es un problema de salud mental muy complejo. Hablar de querer morirse es una conducta que debe tomarse en serio y ofrecer ayuda a quien lo manifieste.

Otras señales de alerta son:

Hablar de sentir que no hay esperanza o que no hay razón de vivir

Hablar de sentirse atrapado o tener un dolor insoportable

Hablar de ser una carga para otras personas

Aumentar el uso del alcohol o las drogas

Actuar de manera ansiosa, agitada o peligrosa

Dormir muy poco o demasiado

Aislarse o sentirse aislado

Exhibir ira o hablar de vengarse

Exhibir extremos de temperamento

Si detectas alguna de estas o varias señales en otra persona, no la dejes sola, pide ayuda a un especialista médico, psicólogo, tanatólogo o terapeuta. Retira cualquier arma, sustancias, alcohol, drogas, o los objetos afilados que pudieran utilizarse en un intento de suicidio.

Debido al confinamiento en 2020, aumentó el número de solicitudes de apoyo por estrés, ansiedad, depresión, violencia y consumo de sustancias, que se recibieron a través de las redes sociales de la Línea de la Vida @LaLineaDeLaVidamx y @LineaDe_LaVida, así como vía telefónica 800 911 2000.

KR