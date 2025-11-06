El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió de lluvias y frío para varias zonas el país. Estos son los detalles del pronóstico:

Para hoy, la onda tropical núm. 40, poco definida, se desplazará sobre el sureste del país ocasionando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, originará lluvias fuertes en regiones de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla, así como intervalos de chubascos en Guerrero y Veracruz.

En el resto del país, dominará cielo despejado, ambiente frío a muy frío por la mañana y cálido por la tarde .

Finalmente, se pronostica viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes , podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 06 de noviembre de 2025:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Oaxaca (suroeste), Tabasco (norte, centro y oeste), Chiapas (norte, este y sur), Campeche (oeste), Yucatán (norte y este) y Quintana Roo (norte y costa). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (región Olmeca) y Guerrero. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas), Jalisco, Colima y Michoacán.

Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 06 de noviembre de 2025:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA