El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió de lluvias y frío para varias zonas el país. Estos son los detalles del pronóstico:Para hoy, la onda tropical núm. 40, poco definida, se desplazará sobre el sureste del país ocasionando lluvias puntuales fuertes en Oaxaca y Chiapas. Simultáneamente, un canal de baja presión sobre la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del golfo de México y mar caribe, originará lluvias fuertes en regiones de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y Puebla, así como intervalos de chubascos en Guerrero y Veracruz. En el resto del país, dominará cielo despejado, ambiente frío a muy frío por la mañana y cálido por la tarde.Finalmente, se pronostica viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 55 a 70 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec. Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes , podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo.Las lluvias puntuales fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.Con información del Servicio Meteorológico Nacional