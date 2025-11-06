Uruapan tiene nueva alcaldesa, se trata de Grecia Quiroz, viuda de su antecesor y esposo Carlos Manzo asesinado hace días en una plaza pública. Su ingreso al municipio estuvo marcado por el dispositivo de seguridad.

Tras tomar posesión en Morelia, la alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz, llegó la tarde de este miércoles a su municipio, rodeada de un fuerte dispositivo de seguridad.

Su vehículo era escoltado por al menos cinco camionetas con elementos del Ejército y cuatro más de la Guardia Nacional .

La nueva alcaldesa hizo un recorrido, a bordo de una camioneta blindada, por la Plaza Principal , donde el sábado pasado fue asesinado su esposo, Carlos Manzo, y posteriormente se detuvo en la Iglesia de San Francisco. Sin embargo, no descendió del vehículo.

Posteriormente se trasladó a la Casa de Enlace del Movimiento del Sombrero, en el centro de la ciudad, donde la camioneta ingresó, entre el fuerte dispositivo de seguridad de fuerzas federales.

Luego, llegó una veintena más de elementos de GN .

Con dignidad y frente en alto, voy a seguir sus pasos: Grecia Itzel

Vestida de negro, con un sombrero en los brazos y al lado de una foto de su esposo, Carlos Manzo, Grecia Itzel Quiroz García protestó ayer miércoles en el Congreso de Michoacán como presidenta municipal sustituta de Uruapan.

Cuatro días después del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido la noche del 1 de noviembre en la Plaza Principal de Uruapan, su viuda se comprometió a seguir su legado, a trabajar por su municipio y pidió a los seguidores del Movimiento del Sombrero —fundado por el propio Manzo— no decaer y seguir firmes en su lucha.

Grecia Quiroz García entró al pleno en punto de las 15:20 horas y un minuto después ya había cumplido con el juramento del cargo.

Toda la ceremonia duró apenas 50 minutos. Antes, el Congreso estatal aprobó la iniciativa para designar a Quiroz García como alcaldesa sustituta de Uruapan para concluir el periodo 2024-2027.

Durante sus posicionamientos, legisladores locales recordaron el trabajo y coraje de Carlos Manzo para luchar y proteger a la gente de Uruapan, y enfatizaron que seguirá el Movimiento del Sombrero.

En su turno, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, enfatizó que "a Carlos Manzo no lo asesinaron, ustedes dejaron que lo asesinaran. Su muerte fue una ejecución anunciada: lo dijo, lo denunció, lo pidió y nadie lo escuchó.

"Hoy lo digo con rabia y con vergüenza: México se está desangrando mientras los gobiernos se cambian de color para seguir robando; los mismos de antes, sólo con playera nueva; los mismos de siempre, sólo con discursos distintos", expresó el legislador.

La sesión se levantó con un último grito: "Viva Carlos Manzo".

